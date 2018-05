Rejestr podatników VAT – zmiany od 1 lipca 2018 r.

Zmiany zakłada projekt ustawy z 16 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych regulacji ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Ustawa stanowi kolejny obszerny pakiet zmian w przepisach podatkowych. Wśród zaproponowanych modyfikacji znajdują się m.in. rozszerzenie zakresu danych przesyłanych przez instytucje finansowe za pomocą systemu STIR oraz dostosowanie regulacji do wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.

Nowela zawiera także propozycje zmian dotyczące ustawy o VAT w zakresie wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych oraz z przywróconą rejestracją.

Zwiększenie przejrzystości rejestru VAT

Zmiany obejmują regulacje zawarte w art. 96b ustawy o VAT, czyli zapisy dotyczące zasad prowadzeniem rejestru podatników VAT.

Obecnie wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT nie obejmuje podmiotów, którym decyzją naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji.

W związku z czym, jak podkreśla ustawodawca, zidentyfikowane przyczyny wydania decyzji odmawiających rejestracji (np. brak tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność, sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, posiadanie zaległości podatkowych, które nie są regulowane) mogą wskazywać na działania tych podmiotów w złej wierze.

Z tego względu podmioty te powinny być zamieszczane w wykazie podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT. Propozycja zakłada więc zmianę w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, polegająca na skreśleniu wyrazów „zgodnie z art. 96 ust. 4a”.

Z kolei przepisach dotyczących podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, proponuje się dodanie na końcu zdania wyrazów „na podstawie art. 96 ust. 9h–9j” (czyli odnośnika do przepisów w zakresie zasad przywracania zarejestrowania podatnika).

Nowelizacja zakłada również, aby w wykazie była wzmianka o dacie wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT, co, zdaniem projektodawcy, powinno przyczynić się do zwiększenia przejrzystości wykazu i w konsekwencji do większego jego wykorzystywania przez podatników VAT i ich kontrahentów.

Wykreślanie z rejestru VAT

Kolejna zmiana dotyczy kwestii wykreślania podmiotów z rejestru czynnych podatników VAT. Celem zmian jest doprecyzowanie przesłanek wykreślenia z rejestru. Ustawodawca zauważył bowiem, że zarejestrowany podatnik, który wznowił wykonywanie działalności gospodarczej po jej ponad 6. miesięcznym zawieszeniu powinien być wykreślony z wykazu podmiotów wykreślonych, ze względu na brak statusu podmiotu wykreślonego.

W związku z czym art. 96b ust. 6 ustawy o VAT otrzyma brzmienie: „Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

1) dokonania przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji tego podmiotu jako podatnika VAT, w tym na podstawie art. 96 ust. 9g;

2) gdy rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona na podstawie art. 96 ust. 9c, 9h–9j i 10c.”

Ponadto, do art. 96b ustawy o VAT zostanie dodany nowy ust. 6a, mający na celu zwiększenie czytelności wykazu „przywróconych”, o następującym brzmieniu: „Szef KAS wykreśla podmiot z tego wykazu w przypadku wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a tej ustawy. W takim przypadku podmiot zostanie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT”.