Modernizacja systemu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym

Proponowane obecnie zmiany dotyczące modernizacji systemu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym to, zdaniem przedsiębiorców, krok w pozornie tylko dobrym kierunku. I choć przyświeca im słuszny cel, to spowodują one wzrost obciążeń i kosztów administracyjnych dla przedsiębiorców, a nie doprowadzą do poprawy skuteczności walki z wyłudzeniami VAT.