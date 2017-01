Dla kogo kwartalne rozliczanie VAT

Do końca 2016 r. zasadą było, że VAT rozliczany był za okresy miesięczne. Podatnicy mogli jednak zmienić ten podstawowy okres rozliczeniowy, przyjmując kwartalną metodę rozliczania VAT. Sposób kwartalnego rozliczenia był i jest uzależniony od statusu podatnika. Jeśli podmiot jest małym podatnikiem VAT według ustawy o VAT, wówczas może on kwartalnie rozliczać VAT metodą kasową na podstawie deklaracji VAT-7K. Mały podatnik może również składać deklaracje kwartalne VAT-7K, nie wybrawszy metody kasowej, i rozliczać VAT kwartalnie na zasadach ogólnych.

Do końca 2016 r. podatnik, który nie spełniał warunków do uznania go za małego podatnika, także mógł przyjąć kwartał za okres rozliczeniowy. Wówczas rozliczał VAT na zasadach ogólnych na podstawie kwartalnej deklaracji VAT-7D, ale płacił za dwa pierwsze miesiące kwartału zaliczki na podatek.

reklama reklama

Od 1 stycznia 2017 r. dokonano wielu zmian w przepisach o składaniu deklaracji VAT. Zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne. Zlikwidowano możliwość kwartalnych rozliczeń przez podatników innych niż mali podatnicy (art. 99 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), a więc także deklaracje VAT-7D. W 2017 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5 157 000 zł. Zmianom towarzyszyło uchylenie – jako zbędnych – przepisów art. 103 ust. 2a–2g ustawy o VAT, które określały zasady wpłacania zaliczek na VAT przez składających deklaracje kwartalne podatników innych niż mali.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Nie będą mogli rozliczać się kwartalnie także podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w 2017 r. Taką możliwość będą mieli dopiero po roku, jeśli spełnią warunki, aby ich uznać za małych podatników.

Czytaj więcej na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych w artykule: "Kto ma prawo rozliczać się kwartalnie w 2017 r." >>