Nie będzie zmiany wzorów deklaracji VAT

Jak już informowaliśmy w artykule „Deklaracja VAT-7 na 2017 rok - wersja 17”

wzory deklaracji VAT-7 (17) , VAT-7K (11) , VAT-8 (8) i VAT-9M (7) obowiązujące w 2017 roku zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług - Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2016 r., poz. 2273.

Jednak trzeba zauważyć, że wzory obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. są de facto tymi samymi wzorami, co zawarte w poprzednim rozporządzeniu ministra finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług - Dziennik Ustaw z 29 lipca 2016 r., poz. 1136. W nowym rozporządzeniu powtórzono poprzednie wersje VAT-7 (17) , VAT-7K (11) , VAT-8 (8) . Nową jest jedynie wersja VAT-9M (7) - poprzednio obowiązywała wersja VAT-9M (6) . Natomiast nie ma już deklaracji VAT-7D, bo od 2017 roku mogą rozliczać się kwartalnie tylko mali podatnicy VAT.

Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, czy Minister Rozwoju i Finansów nie popełnił błędu powtarzając w nowym rozporządzeniu te same wzory, które zostały określone w poprzednim rozporządzeniu z 25 lipca 2016 r. Takie wątpliwości zgłaszał m.in. prof. Witold Modzelewski w artykule „Nowe” deklaracje VAT 2017 – czy ktoś chce skompromitować szefa resortu finansów?.

Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów, które odpowiedziało 24 stycznia 2017 r. twierdząc, że świadomie nie zostały zmienione wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zdaniem MF nie było takiej konieczności, w szczególności nie wymagała tego nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie od początku 2017 roku. Jak napisało MF (…) celowo nie dokonywano w tych wzorach żadnych zmian, aby uniknąć konieczności zmian w systemach informatycznych.

Ponadto Ministerstwo Finansów nie widzi też konieczności zmian deklaracji VAT-7 i VAT-7K w najbliższych miesiącach. Zdaniem MF zmiana brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie ma żadnego wpływu na wzór deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. Zmiana ta miała jedynie na celu doprecyzowanie, jakie informacje powinny znaleźć się w ewidencji VAT, o której mowa w tym przepisie. Ministerstwo jednocześnie podkreśla, że ewidencja ta co do zasady powinna być bardziej szczegółowa niż deklaracje.

Poniżej pełna treść odpowiedzi z Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów:

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (a jest nim Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. – Dz. U. poz. 2273) wynikała z faktu, że po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) – dalej: „ustawa”, tj. zmiany brzmienia (z dniem 1 stycznia 2017 r.) art. 99 ust. 3 ustawy, nastąpiła pośrednia utrata rozporządzenia z dnia 25 lipca 2016 r.

Powyższa zmiana ustawy skutkuje likwidacją rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali, co z kolei powoduje, że wzór deklaracji VAT-7D przestał mieć zastosowanie. Wzór ten stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136) – dalej: „poprzednie rozporządzenie”. W związku z powyższym zmianie uległy również Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług, które stanowią załącznik nr 4 do poprzedniego rozporządzenia, z uwagi na to, że swym zakresem obejmowały wzór VAT-7D. Z kolei, wzór deklaracji VAT-9M stanowiący załącznik nr 6 do poprzedniego rozporządzenia, w którym powołany jest wzór deklaracji VAT-7D, wymagał również zmiany.

Natomiast, wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K pozostały bez zmian, gdyż zmiana ustawy nie powodowała takiej konieczności. Przy tym celowo nie dokonywano w tych wzorach żadnych zmian, aby uniknąć konieczności zmian w systemach informatycznych. Uzasadnienie wydania nowego rozporządzenia jest dostępne na stronie BIP RCL (link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293058).

Ministerstwo Finansów nie widzi też konieczności zmian tej deklaracji w najbliższych miesiącach. Zmiana brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy nie ma żadnego wpływu na wzór deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. Zmiana ta miała jedynie na celu doprecyzowanie, jakie informacje powinny znaleźć się w ewidencji, o której mowa w tym przepisie. Trzeba przy tym podkreślić, że ewidencje co do zasady powinny być bardziej szczegółowe niż deklaracje.