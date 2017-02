Jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowości w rozliczeniach VAT?

Konsekwencją niższej od spodziewanej ściągalności podatków będzie gwałtowne zaostrzenie polityki „dociskania” przedsiębiorców. Spodziewam się przyspieszenia we wprowadzaniu mechanizmów kontrolnych w zakresie podatku VAT. Być może dojdzie do dalszego zaostrzenia przepisów, prawdopodobnie podzielona płatność wejdzie do polskiego porządku prawnego wcześniej niż przewidywali eksperci. Niestety w efekcie tych inicjatyw ryzyko rozliczeń podatkowych VAT realizowanych przez setki tysięcy podatników jeszcze wzrośnie.

Warto w tym kontekście zauważyć, że 1 stycznia 2017 r. weszły w życie regulacje prawne, które mają zwiększyć wpływy z podatku VAT. Zdecydowane zaostrzenie przepisów np. kodeksu karnego skarbowego sprawia, że ryzyko rozliczeń podatku VAT jest obecnie bardzo duże. Jest to nie tylko ryzyko firmy, ale również ryzyko osobiste osób obsługujących ewidencję i rozliczenia podatkowe. Za udział w procesie obsługi faktur można teraz trafić do więzienia.

Zaostrzenie przepisów sprawia, że w znacznym stopniu niezauważone przez przedsiębiorców przepisy art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług, mówiące o obowiązku wprowadzenia kontroli biznesowej nabierają nowego znaczenia. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że można znacznie zmniejszyć ryzyko rozliczeń VAT, wprowadzając procedury kontroli biznesowej w procesach obsługi sprzedaży i zakupów.

Należy opracować odpowiednie procedury wewnętrznej kontroli i wykorzystać w praktyce mechanizmy kontrolne wprowadzone przez producentów do programów finansowo-księgowych oraz programów obsługi sprzedaży. Nie można z tym zwlekać, początek roku to okres wzmożonej pracy służb księgowych, jednak każdy dzień pracy z „dziurawym” procesem obsługi faktur to ogromne osobiste ryzyko kierownika jednostki i służb księgowych.

