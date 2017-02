Odwrotne obciążenie VAT na usługi związane z robotami budowlanymi

Zgodnie z załącznikiem nr 14 do ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 710) wskazane tam usługi należy opodatkować na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia.

Ustawa stawia jednak pewne warunki. I tak, podatnikiem rozliczającym VAT w powyższy sposób jest podmiot nabywający usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące okoliczności:

- usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (limit zwolnienia z VAT w tym roku to 200 000 złotych),

- usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Dodatkowy warunek stawiany dalej w ustawie (widocznie dalej, tak żeby mniej uważny podatnik nie zauważył), to konieczność świadczenia usług wskazanych w załączniku nr 14 przez podwykonawców. Prawodawca nie wyjaśnia, co znaczy podwykonawca, więc należy to sformułowanie rozumieć zgodnie z potocznym jego brzmieniem (firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy).

Zwracam uwagę, że ustawa zawiera pewne pułapki i nie do końca potrafię powiedzieć, czy jest to zabieg celowy, czy niezamierzony przypadek. Sygnalizuję, że rozporządzenie poszerza zakres usług, które opodatkowane są według ustawy na zasadzie odwrotnego obciążenia. Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami do rozporządzenia usługi wymienione w załączniku nr 14 swoim zakresem obejmują również wynajem sprzętu z operatorem, który należy klasyfikować w zakresie ugrupowań obejmujących m.in. roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.

Pytanie za sto punktów, na które chyba nawet autorzy nowelizacji nie potrafią odpowiedzieć, to sytuacja, w której przykładowo podwykonawca świadczy dostawy towarów na rzecz dewelopera, ale przy wykorzystaniu usługi najmu dajmy na to ciężarówki z kierowcą.

Czy taki zakup usługi najmu sprzętu z operatorem służy wykonaniu przez podwykonawcę dostawy towarów na rzecz głównego wykonawcy (przykładowego dewelopera), czy też obejmuje roboty budowlane wykonywane z użyciem przedmiotu najmu?