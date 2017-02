Czas na małych i średnich przedsiębiorców – obowiązkowa wysyłka JPK_VAT do 27 lutego

Dodatkowo duże firmy muszą być przygotowane na przedstawienie struktur obejmujących księgi rachunkowe, magazyny, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję ryczałtową na żądanie organów podatkowych.

Kogo objął obowiązek JPK?

1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy zobowiązujące małe i średnie firmy prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do dostarczania JPK_VAT. Jak sprawdzić, czy nasza firma również podlega temu obowiązkowi?

reklama reklama

- Przedsiębiorcy mają jeszcze kilka dni na przesłanie JPK, ale najpierw powinni upewnić się, czy w ogóle te zmiany w przepisach ich objęły. Aby to sprawdzić, należy wziąć pod lupę następujące kryteria: średnioroczne zatrudnienie, roczny obrót netto lub roczną sumę aktywów bilansu. Dwa z nich muszą zostać spełnione równocześnie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Wskaźnik, który zawsze jest brany pod uwagę to liczba pracowników a w drugiej kolejności obrót lub suma aktywów – mówi Monika Litwicka, projektant systemów Comarch ERP.

Jak to wygląda w praktyce, tłumaczy Władysław Varga z biura podatkowego Taxpoint:

- Małym przedsiębiorstwem jest firma, w której pracuje mniej niż 50 osób, a jej roczne obroty netto lub suma aktywów nie przekraczają 10 mln euro. Natomiast średnie przedsiębiorstwo zatrudnia maksymalnie 249 osób i osiąga roczny obrót do 50 mln Euro lub roczna suma aktywów wynosi nie więcej niż 43 mln Euro.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Elektroniczne okienko

Celem wprowadzenia JPK przez Ministerstwo Finansów miało być ułatwienie życia podatnikom. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów ujednolicony został format dokumentu zawierającego rejestry zakupu i sprzedaży VAT, co rozwiało wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Do tej pory ustawodawca nie określał jasno, jak taki raport powinien wyglądać. Teraz przedsiębiorcy szybko i wygodnie mogą wysłać pliki za pomocą programów komputerowych, które są wyposażone w funkcjonalność JPK, zgodną z wytycznymi ministerstwa. Tak przygotowany plik JPK_VAT można składać tylko drogą elektroniczną, za pomocą nowego interfejsu komunikacji zdefiniowanego na stronie Ministerstwa Finansów. Można to zrobić za pomocą nowej aplikacji przygotowanej przez MF, albo szybciej bezpośrednio z programów finansowo-księgowych które maja taką możliwość. Dokumenty muszą być skompresowane, zaszyfrowane, zapisane w formacie XML a ściśle określonej strukturze, a wielkość poszczególnych archiwów nie może przekraczać 60 MB.

- Z kolei pliki, które duzi przedsiębiorcy mają dostarczyć na żądanie organów podatkowych w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, czyli JPK_WB (wyciągi bankowe), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_MAG (magazyn), JPK_FA (faktury), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK_EWP (ewidencja ryczałtowa) mogą być zapisane i przekazane dowolnym nośnikiem typu pendrive, dysk, płyta DVD, itp. – uzupełnia Monika Litwicka z Comarch.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że ewidencja przekazywana obowiązkowo od 1 stycznia 2017 przez duże, małe i średnie przedsiębiorstwa (JPK_VAT) powinny być właściwie zabezpieczone. Dlatego muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym.

- Taki podpis skutecznie zabezpiecza dokument przed nieautoryzowanymi zmianami. Wymóg ten dotyczy tylko plików JPK_VAT przekazywanych bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów. Taki obowiązek nie jest już stosowany w przypadku plików, które mają być dostarczane na żądanie organów podatkowych – podkreśla Władysław Varga z firmy Taxpoint.