Odwrotne obciążenie w VAT przy dostawie laptopów

Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy o VAT, podatnikami są podmioty nabywające towary ujęte w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ustępu 1c, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

dokonującym dostawy jest podatnik, wymieniony w katalogu art. 15 ustawy o VAT, którego sprzedaż nie jest zwolniona z opodatkowania ze względu na wielkość obrotu (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), nabywcą towarów również musi być czynny podatnik VAT, dostawy te nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (przewidzianym dla towarów wykorzystywanych tylko cele działalności zwolnionej od VAT, przy nabyciu których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego).

Ponadto, należy zwrócić uwagę na zastrzeżenie zawarte w art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, zgodnie z którym – w zakresie dostaw towarów wskazanych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT – odwrotne obciążenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy łączna wartość sprzedanych towarów w ramach jednolitej transakcji gospodarczej przekroczy kwotę 20 000 zł netto.

W przedstawionym stanie faktycznym, dwaj kontrahenci będący czynnymi podatnikami VAT, zawarli umowę o dostawę laptopów, tj. towarów wskazanych w poz. 28a załącznika 11 do ustawy o VAT. Łączna wartość nabywanych laptopów przekroczy kwotę 20 000 zł netto. W związku z powyższym, dostawa tych urządzeń może zostać objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeśli dokonywana jest na warunkach jednolitej gospodarczo transakcji.

Jednolita gospodarczo transakcja posiada swoją definicję legalną w art. 17 ust. 1d ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu, za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeśli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawione jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Powyższe oznacza, że z jednolitą gospodarczo transakcją mamy do czynienia, wtedy gdy na podstawie danej umowy dochodzi do jednej dostawy towarów wskazanych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy (o wartości przekraczającej 20 000 zł netto). Jednolita gospodarczo transakcja występuje także, jeśli na podstawie jednej umowy dochodzi do kilku lub więcej dostaw (o łącznej wartości powyżej 20 000 zł netto).

Jak widać wyraźnie, w podanym stanie faktycznym powinien mieć zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Umowa między A i B miała charakter jednolitej transakcji gospodarczej w rozumieniu art. 17 ust. 1d ustawy o VAT – jest to jedna umowa o dwie dostawy. Ponadto, łączna wartość sprzedanych towarów w ramach tej transakcji przekroczyła kwotę 20 000 zł netto.

Powyższe oznacza, że to podatnik B, jako nabywca będzie w tym przypadku zobowiązany do rozliczenia należnego podatku VAT (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 1c ustawy o VAT). W związku z tym, Spółka B jest zobowiązana wykazać deklaracji VAT-7 zarówno podstawę opodatkowania ww. transakcji w poz. 34, jak i podaje kwotę podatku należnego w poz. 35.

Co zaś dotyczy obowiązków sprzedawcy (spółki A), to spółka ta powinna wystawić fakturę na rzecz B bez wskazania kwoty i stawki podatku VAT, z uwzględnieniem adnotacji „odwrotne obciążenie (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Sprzedawca powinien ująć ww. transakcje wyłącznie w poz. 31 deklaracji VAT-7.

Monika Cieślak, Młodszy Konsultant Podatkowy

ECDDP Sp.z.o.o.