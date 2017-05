Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej a VAT

Nie, przekazanie tego samochodu nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprzedaż również nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Gdy podatnikowi przysługiwało prawo (w całości lub w części) do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów, a także ich części składowych, to taka dostawa podlega VAT(art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Oznacza to, że jeśli przy zakupie samochodu nie odliczyliśmy VAT, ale przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT od zakupu części składowych, musimy rozważyć, czy takie przekazanie podlega VAT. Zasada ta ma zastosowanie zarówno, gdy przy zakupie odliczyliśmy 50%, jak i 100% VAT.

Organy podatkowe uznają, że przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazywane towary w ogóle podlegają VAT, należy określić, czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej), wówczas przekazanie takiego towaru nie podlegałoby opodatkowaniu VAT, nawet gdy przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Aby przekazanie towarów nie podlegało VAT, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Zamontowanie towarów w samochodzie nastąpiło w ramach dostawy towarów.

Tylko gdy miała miejsce dostawa towarów, zostanie spełniona wstępna przesłanka ewentualnego opodatkowania.

Jan Kowalski kupił samochód na fakturę VAT marża. Pojazd był użytkowany w prowadzonej przez niego firmie jako środek trwały. W trakcie użytkowania samochód był kilkakrotnie remontowany i były wymieniane części. Za każdym razem podatnik otrzymywał fakturę z zakładu za usługę naprawy, w której wartość były wliczane wymienione części. Z faktur tych odliczał VAT. W takim przypadku, przekazując samochód na cele osobiste, nie musi naliczyć VAT.

Jan Kowalski kupił samochód na fakturę VAT marża. Pojazd był użytkowany w prowadzonej przez niego firmie jako środek trwały. W trakcie użytkowania samochód był kilkakrotnie remontowany i były wymieniane części, które podatnik kupował na firmę i odliczał VAT, a z warsztatu otrzymywał faktury za usługę. W takim przypadku, przekazując samochód na cele osobiste, podatnik powinien rozważyć, czy musi naliczać VAT.

2. Zamontowane towary spełniają definicję części składowych

Przy definiowaniu części składowej rzeczy można posiłkować się definicją zawartą w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Nie będą zatem spełnione przesłanki opodatkowania, gdy wymienione towary będą uznane za przynależności, przez które zgodnie z Kodeksem cywilnym rozumie się rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Jako przykład części składowych można podać: akumulator, silnik, opony. Za przynależności uznaje natomiast zamontowany bagażnik. W tym przypadku bagażnik należy traktować jako odrębny od samochodu towar.

3. Zamontowanie tych części w samochodach ma wpływ na trwały wzrost wartości samochodów

Warunek ten nie wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ale z orzecznictwa TSUE. Jednak MF w wyjaśnieniach uznało, że przesłanka opodatkowania wystąpi tylko w przypadku, gdy:

(...) fakt dokonania przez podatników tych ulepszeń będzie nadal wywierał wpływ na podwyższenie wartości samochodu w chwili przekazania samochodu na potrzeby osobiste (przekazanie samochodu po np. dwóch latach eksploatacji wykluczyłoby co do zasady – jeśli nawet uznać, że w momencie zakupu nastąpił trwały wzrost wartości samochodu – opony i akumulator).

Jako przykład wymiany części, która może spowodować wzrost wartości samochodu, MF wymienia wymianę silnika na nowy. Natomiast zdaniem MF wymiana opon czy akumulatora wpłynie na wzrost wartości samochodu tylko wówczas, gdy wartość samochodu jest bardzo niska.

Jeżeli wymienione warunki zostaną spełnione, wówczas nieodpłatne przekazanie samochodu – w stosunku do którego nie przysługiwało podatnikowi przy jego nabyciu prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego, a w którym wymieniono części składowe, od których odliczono VAT – będzie opodatkowane. Podstawą opodatkowania będzie co do zasady cena nabycia części składowych określona w momencie przekazania, czyli uwzględniająca ich realną wartość w momencie przekazania.

Jak wynika z pytania, VAT był odliczany od zakupu usługi, a nie od zakupu części składowych. Dlatego przekazanie samochodu na cele osobiste nie będzie podlegać VAT.