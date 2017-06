Split payment, czyli sposób na uszczelnienie VAT

Podzielona płatność

Split payment to po prostu podzielona płatność. Polega na rozdzieleniu wartości wystawionej faktury na wartość netto i wartość podatku VAT. Każda z tych kwot jest księgowana na oddzielnym rachunku. Kwota netto przekazywana jest na firmowe konto przedsiębiorstwa, natomiast kwota VAT na dedykowane konto VAT danej firmy. Rachunek, na którym księgowany jest podatek, służy również do właściwego rozliczenia należnego podatku. Przedsiębiorca nie może swobodnie zarządzać zgromadzonymi środkami na subkoncie. Rachunek VAT może służyć wyłącznie rozliczeniu podatku na rzecz innego podatnika lub organu podatkowego. Projekt resortu finansów dotąd nie określił, czy rachunek VAT będzie prowadzony przez banki komercyjne czy wyłącznie przez bank organu podatkowego (Narodowy Bank Polski).

Pełna kontrola podatku

Wprowadzenie mechanizmu split payment pozwala organowi podatkowemu przejąć pełną kontrolę nad rozliczeniem podatku VAT. Utworzenie subkont VAT dla przedsiębiorców jest tożsame z uzyskaniem przez organ podatkowy wglądu we wszystkie rejestrowane na nich transakcje. Co więcej, według założeń modelu split payment, organ podatkowy powinien mieć prawo nie tylko do stałego monitorowania realizowanych wnoszonych płatności, ale również do ich ewentualnego blokowania. W ten sposób wartość podatku jest zupełnie wyłączona spod kontroli podatnika, a organ podatkowy ma zagwarantowanie otrzymanie całej należnej wartości VAT. Dzięki temu zostaje znacznie ograniczona możliwość wyłudzania zwrotu podatku VAT.

Manualny bądź zautomatyzowany

Istotną kwestią dotyczącą split payment jest to, że znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku płatności elektronicznych. Poza tym istnieją dwa rozwiązania, według których podzielona płatność może być realizowana.

Pierwszym z nich jest manualny split payment, w którym nabywca produktu czy usługi samodzielnie dokonuje rozdzielenia wartości faktury na kwotę netto i kwotę VAT. Aby opłacić fakturę, zmuszony jest do wykonania dwóch przelewów – jednego na rachunek podstawowy sprzedawcy, drugiego na jego subkonto VAT.

Praktyczniejszym rozwiązaniem jest zautomatyzowany split payment. Podczas dokonywania jednego przelewu przez nabywcę, wartość faktury automatycznie zostaje podzielona na wartość netto i VAT, a następnie przekazana na odpowiednie konta.

Jednak bez względu na wykorzystywany wariant split payment, odpowiedzialność za prawidłowe wystawienie faktury oraz właściwe wyliczenie podatku leży po stronie sprzedawcy.

Projekt resortu finansów na chwilę obecną nie wskazuje modelu, który miałby być wykorzystany w Polsce.