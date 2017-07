Jak poradzić sobie z błędami w deklaracji VAT

Typowe błędy w deklaracjach VAT

Deklaracje od podatku od towarów i usług powinny uwzględniać wszystkie czynności wykonane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z faktycznym przebiegiem transakcji. Podatnik, który składa miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek pomyłki lub błędu w rozliczeniu powinien taki błąd skorygować.

Jeżeli chodzi o błędy, które pojawiają się w deklaracjach VAT to można je podzielić na dwie kategorie:

reklama reklama

1) wpływające na: kwotę zobowiązania podatkowego, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego, kwotę różnicy podatku naliczonego nad należnym,

2) zawierające błędy nie wpływające na kwoty wskazane powyżej, np. błędy dotyczące osoby podatnika.

Zapis zawarty w art. 274 Ordynacji podatkowej wskazuje zaś na trzy rodzaje błędów, które mogą pojawić się w deklaracji VAT. Chodzi o błędy rachunkowe, oczywiste omyłki, wypełnienie niezgodne z ustalonymi wymogami.

Jak dokonać korekty błędów w deklaracji VAT

Korektę deklaracji VAT może dokonać samodzielnie podatnik albo naczelnik urzędu skarbowego.

Naczelnik urzędu skarbowego ma trzy możliwości dokonania korekty.

Po pierwsze, naczelnik samodzielnie dokonuje korekty w ramach czynności sprawdzających. Jednak nie może tego zrobić w przypadku gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł (ta kwota obowiązuje od 1 stycznia 2016 wcześniej wynosiła ona 1000zł). Naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z art. 274 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej informuje o dokonanej przez siebie korekcie ,"doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu". Ważne jest także, iż w ciągu 14 dni podatnik może wnieść sprzeciw na korektę. Sprzeciw taki wnosi się do tego samego organu czyli do urzędu skarbowego, który wydał korektę i taka czynności powoduje anulowanie korekty.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Po drugie, wszczyna postępowanie podatkowe, w którym sam określa wysokość zobowiązania podatnika bądź zobowiązanie urzędu skarbowego (np. w przypadku wyższego VAT naliczonego od należnego). Warto zaznaczyć, iż w praktyce takie postępowanie najczęściej jest wszczynane gdy podatnik mimo wezwania nie koryguje deklaracji VAT albo gdy przeprowadzona u podatnika kontrola podatkowa wykazuje nieprawidłowości w rozliczaniu podatku.

Po trzecie, naczelnik urzędu skarbowego zwraca się do podatnika o skorygowanie deklaracji.