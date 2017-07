Prawo do korekty deklaracji VAT

Możliwość korekty deklaracji VAT

Jak wynika z treści art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik może złożyć korektę deklaracji VAT, tj. w świetle tej regulacji ustawowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Dodatkowo, osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a Ordynacji podatkowej.

Samo skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie stosownej deklaracji korygującej.

Ważne jest także, iż podatnik nie jest zobowiązany załączać pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek, który dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które dokonują korekty deklaracji sprzed centralizacji.

Należy także dodać, iż możliwość dokonania korekty obejmuje wyłącznie podmioty posiadające status podatnika VAT. Na co wskazuje m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. akt IBPP3/4512-690/15/MN, w której czytam, że "zgodnie z powołanym wyżej przepisami Ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku od towarów i usług prawo do składania deklaracji oraz korekt tych deklaracji mają, podmioty posiadające status podatnika VAT. W przypadku utraty statusu podatnika podatku VAT powyższe regulacje prawne nie przewidują możliwości składania korekty deklaracji, gdyż w momencie utraty statusu podatnika, traci on prawo do składania deklaracji i tym samym korekty deklaracji".

Kiedy nie można skorygować deklaracji VAT

Zgodnie z art. 81b Ordynacji podatkowej w niektórych przypadkach nie można złożyć korekty deklaracji. Są one wymienione w katalogu zamkniętym w art. 81b § 1.

W związku z tym przepisem uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Złożona korekta w trakcie wyłączenia prawa do złożenia korekty nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Organ podatkowy jest wówczas zobowiązany do pisemnego powiadomienia podatnika o bezskuteczności złożonej przez niego korekty.

Po zakończeniu kontroli podatkowej także może obowiązywać wyłączenie prawa do korekty deklaracji VAT zgodnie z cytowanym powyżej brzmieniem art. 81b § 1.

Podatnicy mogą więc składać korekty:

- do momentu wszczęcia kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego,

- po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego,

- po zakończeniu postępowania podatkowego (w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego).

Od powyższych jest ustanowiony jeden wyjątek w art. 81b § 1a, tj. prawo do skorygowania deklaracji przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g, przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu, o którym mowa w art. 200 § 3. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.