Transport osób – miejsce opodatkowania VAT

Miejsce opodatkowania transportu osób

reklama reklama

Jeden z wyjątków od zasady ogólnej dotyczącej określenia miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług został uregulowany w art. 28f ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

W czasie analizy przytoczonego przepisu nasuwają się następujące wnioski:

miejsce świadczenia, a tym samym miejsce opodatkowania, jest niezależne od miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy oraz usługobiorcy;

dla określenia miejsca świadczenia bez znaczenia jest status nabywcy (tak samo określane jest miejsce świadczenia usług dla przedsiębiorców, jak i konsumentów);

miejscem świadczenia (a więc i opodatkowania) usług transportu osób jest miejsce w którym odbywa się transport;

miejsce świadczenia usług określa się z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Jak określić miejsce świadczenia dla podróży służbowej?

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą podróżuje w celach biznesowych pociągiem z Warszawy do Berlina. Odległość to 636 km, natomiast cena biletu to 350 zł. Odległość z Warszawy do granicy Polski to 553 km (Frankfurt nad Odrą). W związku z tym transport osób na tej trasie podlega opodatkowaniu w Polsce oraz w Niemczech z uwzględnieniem pokonanych odległości. W Polsce należy odprowadzić podatek od kwoty - 304,32 odpowiadającej długości trasy w Polsce. Podatek od kwoty odpowiadającej odległości pokonanej na terytorium Niemiec należy odprowadzić zgodnie z zasadami obowiązującymi w Niemczech. Obowiązek podatkowy spoczywa na przedsiębiorcy świadczącym usługi transportu osób.

Jak określić miejsce świadczenia dla wyjazdu prywatnego?

Podróżny pokonuje autobusem trasę z Gdańska do Lizbony. Odległość 3 323 km. Bilet kosztuje 700 zł. W czasie jazdy autokar przebywa w Polsce odległość 470 km, w Niemczech 713 km, w Belgii 190, we Francji 1011 km, w Hiszpanii 585 km i w Portugalii 354 km. Transport pasażerów będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (od towarów i usług) w każdym z tych państw proporcjonalnie do pokonanych w danym kraju odległości.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Przedsiębiorca świadczący usługi transportu osób powinien się zarejestrować dla celów tego podatku w każdym z państw przez które przebiega transport i odprowadzić podatek zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych państwach zasadami.

Autorka: Magdalena Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy (nr wpisu 12564), InFakt

InFakt łączy obsługę księgową przez biuro rachunkowe z dostępem do aplikacji www oraz mobile. Firma specjalizuje się w obsłudze branż IT, Internet, reklama, media. Osoby, które nie prowadzą jeszcze działalności, mogą skorzystać z pomocy i usługi Zakładania Firmy.