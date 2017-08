Sprzedaż mieszana – jak rozliczać VAT?

Sprzedaż mieszana

reklama reklama

Jak wyżej wspomniałam, sprzedaż mieszana jest to model sprzedaży polegający na tym, że podatnik w ramach jednej działalności wykonuje usługi zwolnione przedmiotowo z VAT i opodatkowane.

Przykładami takich działalności są :

- usługi doradztwa podatkowego i najmu na cele mieszkaniowe,

- usługi prawnicze z usługami ubezpieczeniowymi,

- usługi psychologów połączone z dostawą nowych środków transportu.

Czym jest proporcja i do czego służy?

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Oznacza to, że podatnik który dokonuje sprzedaży opodatkowanej ma prawo do odliczenie VAT-u od wydatków z nią związanych. Natomiast jeśli sprzedaż jest zwolniona z VAT, to podatnik VAT-u nie odlicza, a wydatek księgowany jest w kwocie brutto do kosztów.

Tymczasem art. 90 ust. 2 ustawy o VAT określa, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot VAT do odliczenia, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W prostym języku oznacza to, że jeśli mamy koszt wspólny dla sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej i nie ma opcji określenia w jakim stopniu związany jest z daną sprzedażą, to VAT odliczamy według proporcji.

Powyższe rozumowanie można podsumować w ten sposób, że przy sprzedaży mieszanej mamy do czynienia z trzema rodzajami kosztów, związanymi:

wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, od których odliczamy cały VAT,

wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, od których nie odliczamy VAT-u,

ze sprzedażą mieszaną, od których odliczamy VAT według proporcji.

Teraz pojawia się pytanie, czym ta proporcja jest i jak ją określić. Odpowiedź w tym zakresie ustawodawca określił w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Mianowicie proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności opodatkowanych w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych. Ponadto wskaźnik ten określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

sprzedaż opodatkowana

proporcja VAT = ------------------------------------------------------------------- * 100%

(sprzedaż opodatkowana + sprzedaż zwolniona)

W przypadku gdy określona proporcja:

- przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,

- nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

A jakie są najczęstsze pytania na temat sprzedaży mieszanej? Odpowiada na nie doradca podatkowy: