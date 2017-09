Nieruchomość nabyta w celu lokaty kapitału a podatek VAT

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Opodatkowane podatkiem od towarów i usług są usługi które polegają na dostawie nieruchomości gruntowych, zarówno tych zabudowanych, jak i niezabudowanych – pod warunkiem, iż nieruchomości gruntowe niezabudowane są jednocześnie terenami budowlanymi. Jako tereny budowlane definiuje się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od 1 stycznia 2011 r. stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Inaczej zaś rozstrzygana jest kwestia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które nie stanowią terenów budowlanych. Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegają one zwolnieniu z opodatkowania. Dotyczy to takich gruntów, jak dla przykładu tereny leśne, tereny rolne czy też nieużytki.

Z powyższego wynika, iż dla właściwego sposobu opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych zapoznać należy się z planem zagospodarowania przestrzennego, a także z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy nieruchomości. Kwestia tego, w jaki sposób nieruchomość została zakwalifikowana w ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozostaje bez znaczenia.

Sprzedaż nieruchomości nabytej w celu lokaty kapitału

To, czy sprzedaż nieruchomości będzie uznawana jako dostawa elementów majątku działalności gospodarczej i aktywność zawodowa podatnika podatku VAT podlega ocenie organu podatkowego.

Aby sprzedaż nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zachodzić musi realna korelacja pomiędzy aktywnością zawodową podatnika a przedmiotem sprzedaży, którym jest nieruchomość. Ponadto musi istnieć uzasadnione przekonanie, iż nieruchomość nie została nabyta w celu realizacji własnych, osobistych potrzeb mieszkaniowych, bądź też realizacji takich potrzeb względem osób najbliższych.

Dla celów podatku VAT istotne jest to, aby celem nabycia nieruchomości była lokata kapitału – czyli występować musi zamiar finansowy i inwestycyjny.

Nie bez znaczenia pozostają także czynności, jakich podatnik dokonuje w związku ze zbywaną nieruchomością. Aktywności podatnika zbliżone do działań, jakie podjąłby podmiot profesjonalny, jak występowanie o objęcie nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania miejskiego czy też podział terenu na mniejsze działki, uważa się za przesłankę do uznania, iż działa on w ramach swojej działalności.

Organy podatkowe niejednokrotnie wypowiadały się w kwestii zbycia nieruchomości, zakupionej wcześniej w celu lokaty kapitału, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2011 r., sygn. ILPP2/443-1226/11-2/MN, wskazał, że "(...)sprzedaż nieruchomości (działek), o których mowa we wniosku, zostanie dokonana w okolicznościach wskazujących na działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Bowiem przedmiotowa nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nabyta została – jak wskazała Zainteresowana w treści wniosku – celem lokaty kapitału. Zatem zakup gruntu dokonany został z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez inwestycje środków pieniężnych, które stanowiły lokatę kapitału, a opisana nieruchomość nie służyła zaspokajaniu osobistych potrzeb Wnioskodawczyni, np. poprzez zamiar budowy domu. Mając powyższe na uwadze, planowaną sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę należy traktować jako dostawę towarów, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów o usług".

Podobnie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 października 2015 r., sygn. ILPP1/4512-1-549/15-4/MK, stwierdzając w sposób następujący: "(...)fakt, że celem nabycia nieruchomości była lokata kapitału, a więc zamiar finansowy i inwestycyjny a nie realizacja własnych (osobistych) potrzeb mieszkaniowych lub realizacja takich potrzeb względem osób najbliższych (...)wyklucza osobisty, prywatny charakter tychże składników majątkowych, skutkiem czego ich zbycie przypisać należy dostawie elementów majątku działalności gospodarczej i aktywności zawodowej podatnika VAT. Skutkiem czego sprzedaż gruntów nastąpi w warunkach wskazujących na jej handlowy i zarobkowy charakter, co przesądza o uznaniu Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT w związku z ich dostawą".