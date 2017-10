Depozyt sądowy a korekta VAT

Kiedy można przeprowadzić korektę VAT?

Moment, w którym przedsiębiorca upoważniony jest do dokonania korekty podstawy opodatkowania, a także podatku należnego został w sposób precyzyjny określony w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej postanowieniami, możliwość taka pojawia się dla podatnika z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium krajów w stosunku do wierzytelności, które są niemożliwe do ściągnięcia.

Owa nieściągalność musi być odpowiednio uprawdopodobniona, to jest nie została ona spłacona w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który został określony w umowie lub ujęty na fakturze. Jeżeli dłużnik uregulował należność choćby i w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności, wierzyciel nie ma prawa ani obowiązku przeprowadzania korekty.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Ponadto ustawa wymienia dodatkowe warunki, by przeprowadzenie korekty VAT było możliwe, dostawa towaru czy też świadczenie usług muszą zostać dokonane na rzecz czynnego podatnika VAT, który nie jest w trakcie likwidacji czy też postępowania upadłościowego. Status ten powinien być zachowany na dzień przed złożeniem deklaracji podatkowej, w której dokonywana jest korekta VAT.

Termin na dokonanie korekty to 2 lata, które należy obliczać od końca roku, w którym faktura dokumentująca transakcję została wystawiona. Jeżeli kwota została częściowo uregulowana, korekta powinna zostać przeprowadzona co do nieuregulowanej części należności. Jeżeli jednak doszło do uregulowania należności już po przeprowadzeniu korekty, przedsiębiorca ma możliwość zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę którą uprzednio odjął. Jeżeli doszło do jedynie częściowego uregulowania należności, podatek naliczony może ulec zwiększeniu w odniesieniu do jedynie tej części.

Depozyt sądowy

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jest możliwe dla dłużnika, gdy nie ma możliwość przekazania go wierzycielowi. Sytuacje te określone są w przepisach Kodeksu cywilnego, gdy dla przykładu osoba wierzyciela jest nieznana, bądź nie ma on miejsca zamieszkania, siedziby, pełnej zdolności do czynności prawnych czy też powstał spór co do osoby wierzyciela. Ponadto przedmiot świadczenia można złożyć do depozytu sądowego, gdy wierzyciel dopuszcza się zwłoki, czyli bez uzasadnionego powodu uchyla się od przyjęcia świadczenia, odmawia dokonania czynności, która jest niezbędna do jego zrealizowania bądź też oświadcza wprost, iż świadczenia nie przyjmie.

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie jest równoznaczne z wypełnieniem zobowiązania, lecz uważa się, iż zastępuje ona spełnienie świadczenia. Dłużnik zwalnia się ponadto od obowiązku pieczy nad przedmiotem oraz od odsetek za opóźnienie.