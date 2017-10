Deklaracja VAT-7 – kto i kiedy musi składać

Kto powinien złożyć formularz VAT-7?

Deklarację na formularzu VAT-7 mają obowiązek złożyć podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, którzy obowiązani są do składania deklaracji za okresy miesięczne (zgodnie z art. 99 ust. 1).

Z założenia obowiązane są zatem: jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, jeżeli podlegają VAT. Tutaj należy zauważyć, że za działalność gospodarczą uznaje się przede wszystkim działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym pozyskujących zasoby naturalne (i rolników) oraz działalność osób wykonujących wolne zawody, które są czynnymi podatnikami VAT z ustawowymi wyłączeniami. Wyjątki mogą dotyczyć między innymi drobnych przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku składania miesięcznych deklaracji.

W jakim terminie należy przesyłać dokumenty?

Formularz VAT-7 dotyczy okresu jednego miesiąca. Będzie on więc składany przez przedsiębiorców do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który składa się deklaracje. Dla przykładu do 25 sierpnia, należy złożyć deklarację za miesiąc lipiec na formularzu VAT-7. Podmioty rozliczające się kwartalnie skorzystają natomiast z deklaracji zawartej w VAT-7K (tutaj: do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października i 25 stycznia). W przypadku gdy dzień złożenia dokumentów przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Jak złożyć dokumenty?

W związku z unowocześnianiem całego systemu administracji podatkowej wprowadzono możliwość wysyłania większości dokumentów do fiskusa w formie elektronicznej. Dla większości formularzy jest to na razie opcja, jednak docelowo przesyłanie dokumentów rozliczeniowych wyłącznie przez internet ma być jedynym sposobem kontaktu z urzędami skarbowymi. Z tego powodu dla części formularzy (w tym dla formularza VAT-7) już wprowadzono obowiązek korzystania wyłącznie z dokumentów w formie elektronicznej. W tym celu należy używać specjalnych dokumentów interaktywnych lub oprogramowania księgowego – przesłanie formularza w formie załącznika do wiadomości e-mail nie jest prawidłowe.

Gdzie należy przesłać formularz VAT-7?

Pomimo wprowadzenia wersji elektronicznej formularza, należy pamiętać o prawidłowym określeniu właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcom zostało ułatwione zadanie, ponieważ usunięte zostały rozbieżności właściwości urzędów pomiędzy ordynacją podatkową, a zasadami VAT. Oznacza to, że formularz VAT-7 składamy do urzędu zgodnego z adresem zamieszkania podatnika – w przypadku osób fizycznych, lub urzędu właściwego zgodnie z siedzibą – dla innych podmiotów gospodarczych.

Uwaga! Nawet zerowa deklaracja VAT musi trafić do urzędu skarbowego.