Użyczenie ekspozytorów reklamowych a VAT

Spółka jest producentem, który sprzedaje swoje towary za pośrednictwem kontrahentów - dystrybutorów. Spółka zamierza użyczać (udostępniać nieodpłatnie) dystrybutorom ekspozytury w formie regałów ze swoim logiem. Kontrahenci powinni eksponować na nich tylko towary Spółki (w przeciwnym razie ekspozytory będą odebrane). Spółka zastanawia się, czy działania te pociągną za sobą skutki w podatku VAT.

W przedstawionym przykładzie nie następuje przekazanie prawa do dysponowania ekspozytorami na kontrahentów, w związku z czym nie dochodzi do dostawy tych towarów. Poprzez dostawę towarów rozumie się bowiem przekazanie prawa do dysponowania nimi jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

Udostępnienie ekspozytorów może być jednakże uznane za świadczenie usługi ze strony Spółki na rzecz dyspozytorów. Odpłatne świadczenie usług stanowi zaś czynność opodatkowaną VAT. Z uwagi na to, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z czynnością nieodpłatną, należy przeanalizować art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również życie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników (…), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tak więc czynnością opodatkowaną (zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług) jest wszelkie użycie towarów należących do podatnika (przedsiębiorcy), pod warunkiem, że:

użycie to jest dokonane do celów innych niż działalność jego gospodarcza, oraz podatnikowi w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedstawionej sytuacji Spółka udostępnia ekspozytory, które są używane przez kontrahentów. Jednocześnie, jak wskazano, udostępnienie to ma także cel marketingowy, jakim jest promocja towarów Spółki. W związku z tym można uznać, że nieodpłatne udostępnienie w tym przypadku jest dokonywane do celów mieszczących się w działalności gospodarczej Spółki. Nie jest spełniona przesłanka opodatkowania. Spółka udostępniając nieodpłatnie ekspozytor nie będzie zobowiązana do opodatkowania tej czynności.

Na marginesie warto zaznaczyć, że stanowisko to znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1.8.2014 r., znak IPTPP2/443-315/14-4/AW. Z powyższych powodów, można stwierdzić, że nieodpłatne udostępnienie ekspozytorów z logiem podatnika jest działaniem korzystnym z punktu widzenia podatku VAT.

Michał Samborski, doradca podatkowy, ECDDP sp. z o.o.