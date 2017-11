Opodatkowanie VAT usług turystycznych a nowa ustawa o imprezach turystycznych

Wspomniana ustawa ma stanowić implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2015/2302/UE) z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Przewiduje ona między innymi regulacje dotyczące działalności podmiotów ułatwiających zawieranie umów o powiązane usługi turystyczne. W odpowiedzi na interpelację poselską podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dariusz Rogowski przyznał, że materia jest dość skomplikowana, ponieważ dotyczy zjawisk nowych, dopiero od niedawna funkcjonujących w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o powiązane usługi turystyczne oraz przedsiębiorców ułatwiających ich nabywanie.

Przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych

Ustawa zawiera szereg definicji doprecyzowujących pojęcia związane z usługami turystycznymi. Są to przede wszystkim definicje przedsiębiorcy turystycznego, imprezy turystycznej oraz powiązanych usług turystycznych. W ustawie zawarte są także wyłączenia w ramach tych definicji – jest to chociażby sytuacja, w której usługi składające się na imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne nie stanowią znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych.

Jednak najważniejszą z nowości w tej ustawie jest unormowanie działalności przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Kim jest taki przedsiębiorca? Jest to każdy przedsiębiorca internetowy lub stacjonarny, który ułatwia nabywanie usług turystycznych w sposób ukierunkowany lub przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży, co prowadzi do zawarcia przez podróżnego umów z różnymi dostawcami usług turystycznych, przy czym całość tych usług nie nosi jednak cech imprezy turystycznej. Usługi powiązane mają miejsce wtedy, gdy po potwierdzeniu rezerwacji jednej usługi turystycznej (np. przelotu samolotem) przedsiębiorca zaprasza podróżnego do skorzystania z kolejnej usługi dostępnej w danym miejscu, np. zakwaterowania w określonym hotelu. Istotny jest przy tym przedział czasowy, w którym dane usługi turystyczne mogą zostać zakwalifikowane jako powiązane – pomiędzy potwierdzeniem rezerwacji usługi u jednego przedsiębiorcy a dokonaniem rezerwacji u kolejnego musi upłynąć mniej niż 24 godziny.

Obowiązki informacyjne wobec podróżnego

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach wprowadza także szereg obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne wobec podróżnego. Ma to służyć zwiększeniu bezpieczeństwa podróżnych oraz zmniejszeniu liczby sporów i roszczeń pomiędzy podróżnymi a organizatorami turystyki. Przede wszystkim ciężar udowodnienia prawidłowego spełnienia obowiązków informacyjnych względem podróżnego został przeniesiony na przedsiębiorcę.