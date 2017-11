Zakup kart sportowych sfinansowanych z ZFŚS – rozliczenie VAT

Finansowanie w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest przez pracodawcę, który gromadzi na osobnym rachunku bankowym środki finansowe w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. O tym, w jaki sposób zostaną te środki wykorzystane decyduje pracodawca, jednakże powinny być one spożytkowane na pomoc socjalną.

Świadczenia na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS traktowane są w szczególny sposób. Dla celów VAT przyjmuje się, że pracodawcy dokonując zakupów finansowanych z ZFŚS nie działają w charakterze podatników VAT. Powyższe czynności są bowiem działaniami podejmowanymi poza strefą prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Wobec tego zakup kart sportowych finansowanych z ZFŚS nie można uznać za służący czynnościom opodatkowanym. Pracodawca kupując takie karnety ze środków ZFŚS pełni jedynie rolę administratora funduszu. W rzeczywistości wydatkuje pieniądze należące do pracowników. Powyższe stanowisko potwierdza interpretacji ogólna Ministra Finansów z 27.05.2013 r. znak PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.

Co również istotne, skoro pracodawca nie działa w charakterze podatnika VAT, to nieodpłatne przekazywanie przez niego kart sportowych (finansowanych ze środków ZFŚS) pracownikom upoważnionym do korzystania z funduszu, nie podlega opodatkowaniu VAT. W następstwie powyższego, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup kart sportowych ze środków ZFŚS.

Spółka zakupiła dla swoich pracowników karnet sportowy ze środków ZFŚS, które następnie przekazała pracownikom. Pracodawca nie występuje tutaj w roli podatnika VAT, zatem darmowe przekazanie benefitów pracownikom nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie nie ma także prawa odliczyć podatku VAT od zakupu tych kart.

Częściowe finansowanie karnetów sportowych

Powyższe dotyczy również sytuacji, w której zakup karty sportowej jest nabywany ze środków ZFŚS, jednak pracownik musi zwrócić pracodawcy część kosztów nabycia ww. karty. Płatność dokonana przez pracownika nie ma w tym przypadku charakteru wynagrodzenia za usługę pracodawcy, gdyż jest on zobowiązany do świadczenia usługi administrowania funduszem na mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pośredniczy on jedynie w udostępnianiu pracownikowi usługi obcej od podmiotu trzeciego, sfinansowanej ze środków Funduszu.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 16.03.2017 r. znak IBPP1/4512-189/16/AW, który stwierdził,: „(…) w sytuacji, w której dany wydatek jest częściowo finansowany przez pracownika, pracodawca działa jedynie jako swego rodzaju pośrednik, a jego czynności związane są ściśle z rolą administratora ZFŚS. Nawet więc w przypadku częściowego partycypowania przez pracownika w kosztach nabytych towarów i usług trudno uznać, że odpłatność czyniona przez pracownika ma charakter wynagrodzenia za usługę pracodawcy, gdyż jego usługa w tym zakresie - jako administratora Funduszu - ma charakter jedynie pośredniczenia w udostępnianiu pracownikowi usługi obcej, sfinansowanej ze środków Funduszu, z tytułu którego to działania pracodawca nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia, gdyż odpłatność pracownika przekazywana jest na rachunek ZFŚS”. Reasumując w opisanym przypadku pracodawca występuje jedynie jako podmiot administrujący środkami Funduszu i nie jest w tym zakresie podatnikiem VAT. Nie ma on również prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup tych kart.

Spółka nabyła karnety sportowe dla pracowników ze środków ZFŚS. Kolejno, Spółka potrąciła część kosztów nabycia tych karnetów z pensji pracowników, które następnie zostały przekazane na masę funduszu. W takiej sytuacji Spółka nie działa jako podatnik VAT i nie wykonuje czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Jednocześnie nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu takiego zakupu.

Katarzyna Bartniak

Młodszy konsultant podatkowy

ECDDP Sp z o.o.