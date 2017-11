Koszty świadczeń na rzecz pracowników na gruncie VAT

Pakiet medyczny, przewóz do miejsca pracy czy stołówka to jedne z najczęstszych benefitów finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, oferowanych pracownikom. Dotychczas opodatkowanie takich świadczeń na gruncie VAT nie budziło problemów, ale może się to zmienić.