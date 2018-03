Odwrotne obciążenie VAT a świadczenie usług dostawy towarów budowlanych

Tytuł może zwieść, bo sugeruje, że będę pisał o usługach, a tymczasem rzecz będzie świadczyła o dostawach towarów. Ale po kolei. Blisko rok temu pisałem o problemach związanych z rozliczaniem podatku VAT przy świadczeniu usług związanych z robotami budowlanymi (zobacz: Odwrotne obciążenie VAT na usługi związane z robotami budowlanymi). Sygnalizowałem, że może pojawić się trudność z rozliczaniem tzw. odwrotnego obciążenia podatku VAT w sytuacjach, w których podwykonawca świadczy dostawy towarów na rzecz dewelopera, ale przy wykorzystaniu usługi najmu dajmy na to ciężarówki z kierowcą. Podnosiłem, że może pojawić się kłopot, bowiem zakup takiego świadczenia, którego elementami są powiązane ze sobą dostawy i usługi świadczone przez ten sam podmiot może być kwalifikowane jako świadczenie usługi kompleksowej, bądź dostawę towarów. A to jak wiemy powodować może różne rozliczenie podatku od towarów i usług.

reklama reklama

Zalecałem w tym celu wystąpienie do urzędu statystycznego o wydanie stosownej interpretacji statystycznej, odradzałem natomiast wystąpienie o interpretację podatkową.

Okazuje się, że w jednej w prowadzonych przeze mnie spraw miałem rację.

W stanie faktycznym przedstawionym do analizy mój Klient świadczy dostawy towarów jako podwykonawca na rzecz podmiotów świadczących z kolei na rzecz inwestorów roboty budowlane. Przy okazji dostaw towarów zakupuje usługi podwykonawców, takie jak transport, czy usługi związane z rozładunkiem towarów. Co ważne, mój Klient jest też producentem dostarczanych przez siebie towarów. Pozyskana interpretacja statystyczna potwierdziła, że dokonując takich świadczeń producent towaru nie wykonuje usług, ale świadczy dostawy towarów właśnie. Z takim stanowiskiem statystycznym, mój Klient wystąpił o zapytanie do Ministra Finansów.

Organ podatkowy, zastrzegając jak zwykle wcześniej, że nie jest kompetentny w klasyfikacji statystycznej potwierdził stanowisko, że nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Realizowane przez mojego Klienta świadczenie polegające na dostawie towaru, jego transporcie wynajętymi pojazdami i wyładowaniu przy pomocy specjalnych (również wynajętych) maszyn jest świadczeniem kompleksowym, gdzie dostawa towaru jest świadczeniem dominującym, a usługi transportu i wyładunku są świadczeniem pomocniczym. Tym samym dostawa wyprodukowanego towaru, jego transport i wyładowanie w analizowanym przypadku, nie podlega opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia lecz na zasadach ogólnych według właściwej stawki.

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Minister potwierdził też stanowisko Spółki, zgodnie z którym, jeśli nabycie usług transportu i wyładunku dokonane jest w celu dokonania opodatkowanej dostawy, to mojemu Klientowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia tych usług.

Oceniam stanowisko fiskusa jako pozytywne, choć nie zmienię zdania, że w tej sprawie istotne dla mojego Klienta była opinia statyczna, bo choć fiskus potwierdził stanowisko przeze mnie prezentowane, to uczynił to z zastrzeżeniem, że czyni to w oparciu o prawidłowość ustaleń statystycznych właśnie.

Autor: Maciej Broniecki, Radca Prawny

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”