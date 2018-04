Rozszerzenie pakietu paliwowego - więcej firm zapłaci VAT

Firmy przywożące do Polski produkty podobne do tradycyjnych paliw, ale przeznaczone np. do wytwarzania smarów, wyrobów chemii budowlanej czy kosmetyków, będą musiały płacić VAT w ciągu pięciu dni. W praktyce oznacza to rozszerzenie pakietu paliwowego na prawie 2 tys. podmiotów.