Wzór formularza VAT-12 dostosowany do split payment

Nowy formularz VAT-12 od 1 lipca 2018 r.

Zmiany zakłada rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 837), które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

reklama reklama

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór deklaracji VAT-12, tj. wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu. Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie, czyli rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. poz. 2258). Przy czym dotychczasowy wzór deklaracji VAT-12, określony w dotychczasowym rozporządzeniu nadal będzie można stosować, jednak może on być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.

Dostosowanie do split payment

Konieczność przygotowania nowego wzoru formularza VAT-12 to efekt zmian zawartych w ustawie z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 62). Jest to nowelizacja, która wprowadza do polskiego systemy podatkowego mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment).

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Mechanizm ten, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku, zakłada podział płatności za towar lub usługę na część, która trafi na rachunek bankowy dostawcy oraz część, która zostanie ulokowana na specjalnym rachunku VAT. Oznacza to, że zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT trafi na ten właśnie specjalny rachunek VAT, który ma być bezpłatnie prowadzony przez banki. Zgodnie z zapisami nowelizacji będzie polegało to na tym, że:

- zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT;

- zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Zapłata z zastosowaniem split payment dokonywana będzie w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

- kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

- kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

- numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

- numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Dostosowanie deklaracji VAT-12 do mechanizmu podzielonej płatności wymagało aktualizacji tego formularza podatkowego.

Nowy wzór deklaracji VAT-12

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) wygląda następująco:

Nowy wzór będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. Natomiast obecny wzór może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.