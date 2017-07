Split payment, czyli duże zmiany dla VAT-owców od 2018 r.

Mechanizm split payment ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Mimo że nie będzie obowiązkowy, Ministerstwo Finansów będzie zachęcać do korzystania z niego. Czy ta zmiana oznacza rewolucję dla polskich przedsiębiorców?

Jak działa mechanizm split payment

Zgodnie z obecnymi założeniami projektu ustawy o mechanizmie split payment, nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty, czyli wartość brutto. Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, kwota będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie spływała, tak jak dotychczas, na „zwykły” rachunek bankowy, wskazany przez sprzedawcę lub usługodawcę. Natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT.

– W efekcie sprzedawca swobodnie będzie dysponował jedynie otrzymaną kwotą netto, a środki wpłacane na rachunek VAT, chociaż cały czas są własnością podatnika, będą mogły być wykorzystane jedynie zgodnie z przepisami normującymi zasady funkcjonowania tego rachunku. Kwota VAT trafi do „lodówki” VAT, gdzie zostanie czasowo „zamrożona” i będzie mogła być wykorzystana wyłącznie do płatności VAT dla innych kontrahentów lub płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego – tłumaczy Władysław Varga, doradca podatkowy z firmy Taxpoint.

Co ja z tego będę miał…?

Jeżeli posłowie przyjmą projekt ustawy, mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, jednak podatnicy, którzy będą stosować podzieloną płatność, mogą liczyć na korzyść – przede wszystkim w postaci większej ochrony przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Do przedsiębiorców, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane ze stosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej. Jest to szczególnie ważne dla firm działających w branżach wrażliwych: wyroby stalowe, paliwa, niektóre metale szlachetne i wyroby elektroniczne.

Jak przygotować się do zmian – wizyta w banku i sprawdzony system księgowy

Wprowadzenie nowego rozwiązania podatkowego planowane jest na początek przyszłego roku. Jednak przedsiębiorcy znacznie wcześniej powinni być gotowi na zmiany.

– Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, powinni upewnić się, czy banki, w których mają otwarte rachunki rozliczeniowe, wyodrębniły im specjalne rachunki VAT. Zgodnie z założeniami projektu, banki będą zobowiązane do otwarcia i prowadzenia subkonta. Taka usługa oferowana będzie bezpłatnie. Dodatkowo firmy muszą się upewnić, czy system księgowy, z którego korzystają na co dzień, zostanie dostosowany do nadchodzących zmian – mówi Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.

