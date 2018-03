Split payment a przelewy w obcych walutach

Split payment – na razie dobrowolny

Od 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie w Polsce dobrowolny model podzielonej płatności wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw mechanizm podzielonej płatności.

O zastosowaniu split payment będzie decydował (w odniesieniu do każdej transakcji) nabywca towarów lub usług.

Nabywca korzystając z tego mechanizmu wypełni komunikat przelewu i zadysponowane kwoty netto i VAT zostaną automatycznie rozdzielone przez system bankowy na kwotę netto, która zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy a kwota VAT zostanie przekazana na rachunek VAT, który zostanie otwarty automatycznie dla każdego rachunku rozliczeniowego.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas własnością dostawcy, jednakże prawo do korzystania z nich będzie ograniczone przepisami ww. ustawy. W praktyce podatnik będzie mógł wykorzystać zgromadzone na rachunku VAT środki na:

- zapłatę swojego zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub

- zapłatę VAT swoim dostawcom na ich rachunki VAT,

- ewentualnie będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek podstawowy.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na tą ostatnią możliwość, to naczelnik urzędu skarbowego przeprowadzi weryfikację, w ramach której dokona badania zasadności uwolnienia środków z rachunku VAT. Dlatego też podatnik w sytuacji otrzymania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, nie będzie miał możliwości zniknięcia z rynku wraz z nierozliczoną kwotą VAT.

Jeżeli w trakcie czynności sprawdzających urząd skarbowy wykryje, że dostawca okazał się podmiotem nieuczciwym, wówczas nabywca, który dokonał zapłaty w MPP, nie zostanie pociągnięty z tego tytułu do szeregu odpowiedzialności, natomiast jeżeli nabywca nie skorzystał z MPP, wówczas w wielu sytuacjach może się on liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nabycia towarów lub usług od nieuczciwego dostawcy.

Zdaniem Ministra Finansów w obecnym momencie jest jeszcze zbyt wcześnie na rozważanie wprowadzenia split payment jako powszechnie obowiązującego rozwiązania w Polsce. Ale wg Ministra wprowadzenie takiego rozwiązania będzie możliwe, jeśli okaże się, że mechanizm podzielonej płatności działa sprawnie.

Obowiązkowy split payment od 2019 roku?

Nie jest tajemnicą, że MF chce wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę (tzw. derogację) na wprowadzenie obowiązkowego modelu split payment. MF chciałby wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w pierwszej kolejności w branżach, w których obecnie ma zastosowanie obowiązkowe odwrotne obciążenie.

Przelewy walutowe na rachunek VAT sprzedawcy – na razie niemożliwe

Jak wyjaśnił Minister Finansów w założeniu przelewy walutowe w ramach dobrowolnego split payment nie będą póki co dostępne. Zdaniem MF dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakładem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości dokonywania takich przelewów, które w ogólnej ilości przelewów stanowią bardzo znikomą część. Koszt nakładów do korzyści byłby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to właśnie banki poniosą znaczną część kosztów wprowadzenia i funkcjonowania split payment.

Dlatego zdecydowano się na rozwiązanie tańsze i prostsze. MF zwraca uwagę, że polska waluta jest w pełni wymienialna, więc nie ma przeszkód, aby nabywca zapłacił dostawcy w złotówkach, które mogą być wymienione na dowolną walutę. MF zaznacza, że Komisja Europejska w przypadku systemu dobrowolnego nie widziała w takim rozwiązaniu problemu.

Źródło: odpowiedź Ministra Finansów z 20 marca 2018 r. (nr PT8.054.15.2018.TXZ.130E) na interpelację poselską nr 20263. Z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedzi udzielił Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.