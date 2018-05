Split payment – nowe rozwiązanie w walce z oszustami

Należy podkreślić iż split payment będzie możliwy tylko w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Zmiany w ustawie o VAT dotyczące podzielnej płatności mają wejść od 1 lipca 2018 roku, podatnicy którzy zdecydują się na tę metodę płatności będą zobowiązani po otrzymaniu faktury z wykazaną kwotą podatku dokonać zapłaty:

• Wartości netto – na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy

• Kwoty podatku – na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy

Rachunek VAT bank będzie otwierał wraz z rachunkiem rozliczeniowym, nie będzie wymagana oddzielna umowa na otwarcie rachunku VAT, nie będą również pobierane opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku VAT. Środki na rachunku VAT będą mogły być wypłacane w kilku sytuacjach:

• W celu dokonania płatności kwoty podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów bądź usługodawcy

• Przy zwrocie kwoty od podatku od towarów i usług w wyniku wystawienia faktury korygującej

• Podczas wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego

• Przy przelewie z rachunku VAT na rachunek VAT podatnika posiadającego konto w innym banku albo SKOKu

• Po wydaniu zgody przez naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek SKOK dla których prowadzony jest ten rachunek VAT

Warto podkreślić, że środki na rachunku VAT nie podlegają zajęciu sądowemu lub administracyjnemu innemu niż egzekucja z tytułu należności podatkowych.

W przypadku zamknięcia rachunku rozliczeniowego bank wypłaca środki z rachunku VAT na inny rachunek VAT, bądź w przypadku nie posiadania takiego na rachunek wskazany pisemnie przez właściwego dla posiadacza rachunku VAT naczelnika urzędu skarbowego.

Potencjalne korzyści płynące z wykorzystania split payment:

• Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości w VAT

• Odstąpienie od solidarnej odpowiedzialności

• Wcześniejszy zwrot VAT – już po 25 dniach (zamiast 60)

Split payment od lipca 2018 będzie fakultatywny, natomiast od 2019 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie go jako obligatoryjnego dla branż wrażliwych na wyłudzenia.

W Europie najbardziej popularnym narzędziem w walce z wyłudzeniami jest reverse charge czyli odwrócone obciążenia podatkiem VAT, w którym to nabywca towarów lub usług jest zobowiązany go odprowadzić, a następnie odliczyć od dochodu. Split payment stosowany jest we Włoszech jako obowiązkowy dla wybranych gałęzi gospodarki, w Czechach w postaci dobrowolnej, w Turcji również jako sposób fakultatywny.

Głównymi obawami przed wprowadzeniem tego rodzaju rozwiązania w Polsce są zaburzenia płynności finansowej, środki na rachunku VAT będą mogły być rozporządzane przez przedsiębiorcę tylko za pisemną zgodą naczelnika skarbowego, ustawodawca nie precyzuje jednak w jakich sytuacjach taka zgoda ma być wydawana.

Jak pokazuje przykład włoski, tamtejszy rząd chwali sobie to rozwiązanie i planuje przedłużyć stosowanie podzielnej płatności do 2022 roku, należy jednak dodać, że liczne stowarzyszenia właścicieli firm we Włoszech protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu ze względu na utratę płynności finansowej.