Budowa i modernizacja objęta społecznym programem mieszkaniowym a stawka VAT

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. sygn. I SA/Po 275/16.

Stawka podstawowa w podatku od towarów i usług (podatek VAT) wynosi 23% jednak ustawa przewiduje także stawki obniżone. Jedna z nich w wysokości 8% dotyczy dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym ( art. 41 ust 12 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z powołanym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu nie ma podstaw do objęcia obniżoną stawką VAT usługi kompleksowej dotyczącej zarówno elementów konstrukcyjnych budynku jak i przynależności oraz wyposażenia:

„prawidłowe jest stanowisko organu podatkowego, że niemożliwym jest zastosowanie jednej, preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług do dostawy budynku wraz elementami wyposażenia ruchomego, tzw. fit out oraz do Wjazdu. Odwołanie się przez stronę do koncepcji, tzw. świadczenia kompleksowego, nie może znaleźć zastosowania w odniesieniu do dostawy elementów wyposażenia budynku, które nie są jego częściami składowymi, lecz stanowią jedynie przynależności. Obniżona stawka podatku nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do wyposażenia, gdyż dostawa ruchomych elementów wyposażenia nie może być elementem czynności, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy”.

Powyższe orzeczenie wskazuje, że wykonanie zespołu czynności stanowiącego organizacyjnie jedną całość nie oznacza automatycznego objęcia wszystkich dostaw towarów stawką obniżoną. Konieczne jest wyodrębnienie różnych rodzajów i zastosowanie odpowiednich stawek VAT do każdej z nich.

