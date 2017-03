Stawka VAT na roboty budowlane prowadzone w bryle budynku

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego firmę budowlaną, która podjęła się prac polegających na adaptacji i rozbudowie budynku szkoły na Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego. Zakres prac będzie obejmował adaptację istniejącego budynku szkoły, wyodrębnionego mieszkania, dobudowę segmentu parterowego oraz zagospodarowanie terenu. W nowo dobudowanym skrzydle będzie realizowana funkcja opieki całodobowej.

Na tym tle podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy dla dobudowywanego segmentu, w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem można zastosować stawkę VAT 8% dla robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

reklama reklama

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, preferencyjna stawkę VAT 8% można zastosować do budowy, remontu, modernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przez które rozumie się m.in. obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust, 12b.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że skoro roboty budowlane wykonane w dobudowanym segmencie (w bryle budynku), w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem wykonywane będą w ramach czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy i w obiekcie sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264, to czynność ta opodatkowana będzie preferencyjną stawką podatku w wysokości 8% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Maja Tarkowska

Źródło: taxonline.pl 8.02.2017 r.