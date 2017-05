Stawka VAT w zakresie wstępu na obiekty sportowe

Organy podatkowe w interpretacjach nakazywały ściśle interpretować słowo „wstęp”, co prowadziło do absurdalnego wniosku, że preferencyjna 8-proc. stawka VAT dotyczy jedynie samego wstępu, rozumianego jako możliwość wejścia do obiektu.

W batalii na argumenty sięgano więc do językowego znaczenia rekreacji i parku rozrywki. Na tej podstawie podatnicy podnosili, że rekreacja to aktywny wypoczynek, a park rozrywki to teren służący odprężeniu i wypoczynkowi, na którym znajdują się określone atrakcje. Zatem skoro mowa o usługach związanych z rozrywką czy rekreacją, nie sposób twierdzić, że dotyczą one jedynie biernego uczestnictwa. W rzeczywistości trudno wyobrazić sobie, że kupujemy karnet na siłownię czy bilet do parku rozrywki tylko po to, aby przyglądać się innym i spacerować po obiekcie. Takie stanowisko potwierdził także Minister Finansów, wydając w tym zakresie ogólną interpretację.

W wyroku z 3 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 567/15 NSA również stanął po stronie podatnika, zwracając przy tym uwagę, że celem wprowadzenia 8% stawki VAT było w tym wypadku rozpowszechnienie zdrowego trybu życia. Nieracjonalnym postępowaniem byłoby zatem preferowanie usług rekreacyjnych polegających jedynie na biernym uczestnictwie. Ponadto sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” ma wskazywać, że pozostałe usługi niezwiązane z normalnym i typowym użytkowaniem takich obiektów jak siłownia czy parki rozrywki nie są objęte stawką preferencyjną. Dla parków rozrywki usługami nietypowymi są np. usługi restauracyjne. Natomiast w przypadku karnetu na siłownię będzie to sprzedaż napojów czy odżywek.

W przypadku siłowni czy klubów fitness, ostatnio bardzo modnej formy aktywnego spędzania czasu, ustalenie czy mamy do czynienia z usługą typową czy nie, nie jest oczywiste i może zaskakiwać. Kupując karnet uprawniający do uczestnictwa w typowych zajęciach fitness, prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera, płacimy w cenie 8% VAT. Natomiast jeśli ten sam trener poprowadzi dla klubowicza indywidualne zajęcia jako trener personalny, cena będzie zawierała już 23% VAT. W tym przypadku dla klienta to usługa trenera będzie istotna, a samo korzystanie z klubu fitness czy siłowni ma znaczenie drugorzędne, gdyż zajęcia równie dobrze mogłyby odbywać się na świeżym powietrzu.

Ostatecznie wszystko to po to, aby sądy doszły do zaskakujących konkluzji, że rekreacja to aktywny wypoczynek, a park rozrywki to miejsce, które służy do odprężania się, zaś grupowe zajęcia w klubie fitness są typową usługą dla tego miejsca. Logika zwyciężyła!

Autor: Marta Mikosz, doradca podatkowy w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

KSP Legal – Blog o Podatkach