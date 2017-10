Stawka VAT dla dań gotowych - problem dla lokali samoobsługowych

Do niedawna jeszcze inaczej traktowane były popularne bary samoobsługowe, w których to klienci dobierali dania bezpośrednio z podgrzewanych tac, a rola sprzedawcy ograniczała się do zważenia talerzy i przyjęcia zapłaty.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że z uwagi na brak możliwości uznania tego typu działalności za działalność usługową, ze względu na bardzo ograniczony zakres obsługi, oraz ustandaryzowany i masowy sposób produkcji posiłków, należy uznać taką działalność za dostawę towarów określoną w PKWiU 10.85.1. Klasyfikacja ta skutkowała stosowaniem obniżonej stawki VAT wynoszącej 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Stanowisko to zostało między innymi potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 stycznia 2016 r. znak ILPP2/4512-1-785/15-2/RW.

Jednak w związku z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. znak PT1.050.3.2016.156, doszło do zmiany w tym zakresie. Stanowisko Ministra w omawianym zagadnieniu jest zgoła inne od dotychczasowego podejścia Dyrektorów Izb Skarbowych. Uznał on, że kwestia związana ze sposobem podawania posiłku nie jest istotna w omawianej sytuacji. Klasa PKWiU 10.85 "Gotowe posiłki i dania", do której zaklasyfikowanie działalności lokali samoobsługowej umożliwiałoby stosowanie stawki 5%, w opinii ministerstwa, wiąże się z produktami przetworzonymi i w pełni przygotowanymi, znajdującymi się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, takich jak słoiki, puszki, czy opakowania próżniowe. Do tej kategorii zaliczyć można również produkty mrożone.

W opinii ministra, działalność lokali samoobsługowych należy zaklasyfikować do działu 56 PKWiU, odnoszącego się do "usług związanych z wyżywieniem". Skutkiem tego, jest objęcie usług świadczonych przez te lokale stawką VAT na poziomie 8% na podstawie 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika,do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.

Stanowisko Ministra w tym względzie jest jednak dyskusyjne. Wcześniejsze interpretacje słusznie wskazywały, że sposób w jaki prowadzona jest działalność lokali gastronomicznych, ze względu na bardzo ograniczoną rolę obsługi i charakter podawanego posiłku należy traktować jako dostawę. Co istotne, TSUE również stoi na stanowisku, że tego typu działalność ma charakter dostawy towarów. Na przykład, w orzeczeniu dotyczącym spraw połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09, uznał, że działalność pracowników danego punktu gastronomicznego, polegająca na przygotowaniu miejsca umożliwiającego konsumpcję na miejscu ma charakter na tyle ograniczony, że nie wpływa wystarczająco na charakter prowadzonej działalności, by móc uznać ją za świadczenie usług (a nie dostawę towarów).

Piotr Rzepka, ECDDP Sp. z o.o.