PKWiU 2008 będzie stosowana dla celów podatkowych także w 2018 roku

Jak wiadomo Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług służy m.in. do przyporządkowywania określonych towarów i usług do poszczególnych stawek VAT, czy też zwolnień przedmiotowych z tego podatku. Ponadto PKWiU 2008 służy do celów opodatkowania PIT, CIT, ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.

Pierwotnie planowano, że od 1 stycznia 2018 roku PKWiU dla celów podatkowych zostanie zastąpiona przez nowszą klasyfikację statystyczną – PKWiU 2015.

Jednak, jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia przedłużenie stosowania dla celów podatkowych stosowanej obecnie PKWiU 2008 do końca 2018 r. stało się konieczne w związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami, których celem jest analiza sposobów identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku.

Dlatego też do końca 2018 roku PKWiU 2008 będzie nadal stosowana do celów opodatkowania

- podatkiem od towarów i usług,

- podatkiem dochodowym od osób prawnych,

- podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Docelowo – prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2019 roku – w przypadku stawek VAT i zwolnień z tego podatku stosowanych dla towarów zamiast PKWiU będzie stosowana Nomenklatura scalona (kody CN) stosowana w obrocie celnym. Mówił o tym w wywiadzie dla infor.pl Wojciech Śliż, dyrektor departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Rewolucja w VAT przebiega ewolucyjnie – rozmowa z dyrektorem departamentu VAT w MF Wojciechem Śliżem

Omawiane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)