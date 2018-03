Towary podobne wg przepisów unijnych a VAT

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 9 stycznia 2018 r., III SA/Wa 954/16.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi w ramach swojej działalności podstawowej sieć sklepów na terenie kraju, w których sprzedawany jest szeroki asortyment różnego rodzaju środków spożywczych, które spółka nabywa od określonej grupy dostawców. Klientami spółki są co do zasady osoby prywatne nabywające towary na własne potrzeby konsumpcyjne, a całość obrotu detalicznego w sklepach jest rejestrowana za pomocą kas fiskalnych.

W ramach swojej działalności spółka dostarcza następujące środki spożywcze:

1) wafle, klasyfikowane do grupowania „Pierniki i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle” o zawartości wody przekraczającej 10% masy - te wyroby są sprzedawane ze stawką VAT wynoszącą 8%;

2) wafle, klasyfikowane do grupowania „Pierniki i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle”,o zawartości wody nieprzekraczającej 10% masy - te wyroby są sprzedawane ze stawką VAT wynoszącą 23%.

Po analizie przepisów krajowych oraz ustawodawstwa UE, w tym Dyrektywy 112, a także orzecznictwa TSUE, spółka powzięła wątpliwość, czy nie powinna stosować stawki VAT wynoszącej 8% na wszystkie sprzedawane przez siebie wafle, niezależnie od zawartości wody w ich masie. Zdaniem spółki, dostawa wafli o zawartości wody nieprzekraczającej 10%, do których teraz stosuje stawkę 23% VAT, powinna podlegać obniżonej stawce VAT wynoszącej 8%. Stanowisko spółki wynika z faktu, że podobne i tym samym konkurencyjne względem siebie wafle powinny być traktowane na gruncie VAT w sposób równy, tzn. powinny być opodatkowane jednakową stawką VAT.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że sprzedawane przez spółkę wafle, w których zawartość wody nie przekracza 10% masy, nie zostały wymienione w poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jako te, dla których znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. Tym samym stosowanie przez spółkę do chwili obecnej stawki VAT dla sprzedaży wafli o zawartości wody przekraczającej 10% masy - 8% oraz dla sprzedaży wafli o zawartości wody nieprzekraczającej 10% masy – 23%, jest postępowaniem prawidłowym.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który postanowieniem z 5 kwietnia 2017 r., III SA/Wa 954/16 zawiesił postępowanie z uwagi na skierowanie przez NSA postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 r., I FSK 2078/14 pytania prejudycjalnego do TSUE. TSUE 9 listopada 2017 r. wydał wyrok w sprawie C‑499/16 (AZ, w związku z tym WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 21 listopada 2017 r. podjął zawieszone postępowanie)

WSA w Warszawie przychylił się do stanowiska spółki. Sąd zaznaczył, że sprawa dotyczy wafli i poziomu wody w tych waflach. Sądowi z urzędu znane są orzeczenia, które dotyczą analogicznych sytuacji, w których sądy również uchylały interpretacje. W tym przypadku, w ocenie sądu, kryterium związane z ilością wody w waflach nie jest żadnym kryterium odróżniającym te towary. Zawartość wody w waflu może się zmieniać, ze skutkami podatkowymi, niezależnie od woli ani producenta ani konsumenta. Istnieją bardzo duże wątpliwości, jak należy badać zawartość wody w waflu. Problemem jest ustalenie, czy świadomy, przeciętny konsument miałby problemy z odróżnieniem czy wafel jest nasączony wodą w 9% czy w 11% czy też nie miałby takiego problemu.

Zdaniem sądu, nie ma w przedmiotowej sprawie takiego kryterium jasno odróżniającego te dwa rodzaje towarów. Z tych względów sąd podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą prezentowaną przez WSA w Warszawie, zgodnie z którą przepisy krajowe zawierają błędną implementację art. 98 Dyrektywy 112.

