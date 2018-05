Stawka VAT na pieczywo i ciastka - kryterium „daty minimalnej trwałości” lub „terminu przydatności do spożycia”

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lutego 2018 r. (sygn.I FSK 2286/15).

Stawka VAT na bagietki z masłem

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów spożywczych. W jej ofercie znajdują się m.in. bagietki pszenne nadziewane masłem, które nie zawierają konserwantów i z tego powodu po przygotowaniu nie nadają się do długotrwałego przechowywania przez konsumentów oraz zawierają więcej niż 5% tłuszczu w suchej masie.

Spółka, z uwagi na fakt, że wszystkie sprzedawane przez nią bagietki są wstępnie podpieczone, przyjęła do celów opodatkowania podatkiem VAT klasyfikację "Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną". Organ podatkowy potwierdził, że sprzedaż tak sklasyfikowanych produktów podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 5%. GUS dokonał z własnej inicjatywy zmiany powyższej klasyfikacji i zaklasyfikował wyroby spółki, jako PKWiU "Pieczywo świeże". Następnie ponownie z własnej inicjatywy, zmienił klasyfikację po raz kolejny wskazując, że klasyfikacja z poprzednio wydanej decyzji jest prawidłowa tylko pod warunkiem, że przedmiotowe bagietki zawierają nie więcej niż 5% masy tłuszczu w suchej masie (spółka we wszystkich wnioskach do GUS wskazała, że bagietki zawierają nadzienie zawierające tłuszcz powyżej 5%). W przeciwnym wypadku prawidłowe jest grupowanie "Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże". Spółka dodatkowo poinformowała, że termin minimalnej trwałości/przydatności do spożycia przedmiotowych bagietek przekracza 14 dni.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy słusznie uważa, że bagietki sprzedawane przez nią podlegają opodatkowaniu według stawki 5%.

Zdaniem spółki, stawka 5% znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedawanego przez nią pieczywa bez względu na datę jego minimalnej trwałości, czy też wskazany termin przydatności do spożycia. Spółka wskazała, że kryterium przydatności zostało wprowadzone do polskiej ustawy niezgodnie z art. 98 Dyrektywy 112. Polski ustawodawca uzależnił stosowanie obniżonej stawki od zaliczenia towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Skoro zatem ustawodawca zdecydował się na zastosowanie obniżonej stawki do określonych towarów według ich klasyfikacji PKWiU, to w opodatkowaniu towarów objętych jednym kodem tej klasyfikacji, dodatkowe kryteria w postaci terminu przydatności/daty minimalnej trwałości są sprzeczne z Dyrektywą 112.

Obniżona 5% stawka VAT tylko dla pieczywa świeżego

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wskazał, że bagietki (czosnkowe lub ziołowe), które zostały przez spółkę zaklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 10.71.11.0 - nie zostały wymienione w przepisach jako te, dla których znajdzie zastosowanie obniżona 5% stawka podatku VAT, gdyż z obniżonej 5% stawki podatku korzysta tylko i wyłącznie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości/termin przydatności nie przekracza 14 dni. Tym samym sprzedawane przez spółkę bagietki powinny podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 8%. Organ interpretacyjny nie podzielił także stanowiska spółki, że kryterium przydatności zostało wprowadzone do polskiej ustawy niezgodnie z art. 98 Dyrektywy 112.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który zgodził się z organem podatkowym. Pomiędzy wskazanymi przez nią bagietkami, a tymi wyrobami, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni, istnieją zasadnicze różnice mające wpływ na decyzję konsumenta o wyborze danego rodzaju wyrobu. Zdaniem WSA, selektywne zastosowanie stawek obniżonych w odniesieniu do wyrobów świeżych - czyli z terminem przydatności do spożycia poniżej 14 dni - nie stanowi niedozwolonego kryterium i nie narusza zasady neutralności podatkowej.

Postępowanie kasacyjne zostało zawieszone przez NSA, sąd stwierdził bowiem, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania prejudycjalnego wszczętego pytaniem zawartym w postanowieniu NSA z 16 czerwca 2016 r., I FSK 2078/14.

W dniu 9 listopada 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-499/16 (AZ), w którym rozstrzygnął w przedmiocie powyższego pytania prejudycjalnego. Wobec tego NSA nie przychylił się do argumentacji spółki. W uzasadnieniu powołał się na przytoczony powyżej wyrok TSUE, w którym wskazano, że co do zasady przepisy krajowe, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki podatku VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie od kryterium ich „daty minimalnej trwałości” lub „terminu przydatności do spożycia” nie są sprzeczne z Dyrektywą 112. TSUE nakazał jednak badanie przez sąd krajowy kwestii podobieństwa towarów i ich konkurencyjności, aby stosowanie różnych stawek nie naruszało zasady neutralności. NSA w tym zakresie podzielił pogląd wyrażony przez NSA w wyroku z 25 stycznia 2018 r., I FSK 1155/15, w którym sąd wskazał, że TSUE nie uwzględnił specyfiki polskiego postępowania administracyjnego.

NSA zaznaczył, że wydany wyrok jest kolejnym, który wpisuje się w linię orzeczniczą zapoczątkowaną wyrokiem w sprawie I FSK 1155/15. Być może kontynuacja tej linii orzeczniczej z dodawaniem kolejnych argumentów pozwoli nadać głębszą treść przytoczonemu orzeczeniu TSUE, które co prawda pewne kwestie przesądza, ale też nie rozwiewa wszystkich wątpliwości zgłaszanych przez podatników

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl