Zmiany w systemie stawek VAT

O planowanych zmianach w systemie stawek VAT resort finansów po raz pierwszy informował w dniu 16 kwietnia 2018 r. podczas II Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wiceminister finansów Paweł Gruza mówiąc wówczas o planowanych zmianach w VAT, wskazał, że "jest zidentyfikowanych 240 kategorii, które mają przywilej stawki obniżonej i chcemy zredukować to czterokrotnie, do mniej więcej 60".

Gruza zapewnił jednocześnie, że „nie ma koncepcji ograniczenia stosowania obniżonych stawek VAT, intencją prowadzonych prac jest natomiast uproszczenie matrycy i eliminacja odziedziczonych po poprzednikach absurdów matrycy stawek VAT. Analizowane jest zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach VAT (co wynika ze zmiany metody klasyfikacji z PKWiU na CN), wraz ze zwiększeniem ilości towarów opodatkowanych niższymi stawkami. Nie oczekujemy dodatkowych wpływów budżetowych z tytułu tych zmian”.

W związku z tym pojawiły się wątpliwości, jakich produktów miałyby dotyczyć te zmiany? Czy jest już przygotowana lista produktów, dla których miałby zostać podwyższony VAT? I kiedy miałyby wejść w życie przedmiotowe zmiany?

Do tych wątpliwości odniosło się Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21924) informując, że z uwagi na czasowy charakter stosowania do celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zaistniała potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określenia zakresu stawek obniżonych.

Aktualnie, jak zapewnia resort finansów, prowadzone są prace dotyczące powyższej kwestii, które jednocześnie obejmują przygotowanie nowej matrycy stawek VAT. MF wskazuje, że celem planowanych zmian nie jest ograniczenie liczby towarów objętych obniżoną stawką VAT a maksymalne uproszczenie systemu stawek VAT (zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu), eliminację istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom i organom podatkowym stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT. Tym samym zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach obejmujących towary i usługi objęte stawkami obniżonymi w podatku VAT będzie miało związek z uproszczeniem systemu i przepisów podatkowych (dążenie do tworzenia załączników w taki sposób, ażeby w ramach danej pozycji znajdowała się jak największa grupa towarów albo usług, maksymalnie ograniczając liczbę wyjątków) i ma być zasadniczo neutralne z perspektywy konsumenta.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że stosowny projekt aktu prawnego, który powstanie w wyniku toczących się prac, będzie procedowany zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia procesu legislacyjnego. Z chwilą udostępnienia projektu aktu normatywnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), każdy zainteresowany będzie miał prawo do przedstawienia swojego stanowiska wobec projektowanych regulacji.

Obniżenie podatku VAT do 22 proc.

Natomiast szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany w dniu 6 czerwca br. o kwestię obniżenia podatku VAT do 22 proc., powiedział: "pamiętamy o tej obietnicy; pracujemy nad koncepcją, która by tę obietnicę wypełniała".

Zapytany o to, co należy uporządkować w obecnych stawkach VAT, Sasin ocenił, że "często na bardzo podobne usługi czy bardzo podobne produkty są bardzo różne stawki VAT". Jego zdaniem ten system jest nieprzejrzysty. "Pewnie trzeba byłoby przemyśleć cały ten system VAT-owski i wtedy być może dałoby się tę najwyższą stawkę obniżyć" - powiedział.

Przypomnijmy, że podwyższone stawki podatku od towarów i usług obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. Podwyższenie stawki podstawowej (z 22 proc. do 23 proc.) oraz stawki obniżonej (z 7 proc. do 8 proc.) miało w założeniu być przejściowe. Zakładano początkowo, że te podwyższone stawki będą obowiązywać nie dłużej niż do końca 2013 roku - do czasu ustabilizowania finansów publicznych.

Projekty zmian w zakresie stawek VAT

Obok planowanych przez rząd zmian w systemie stawek VAT, warto zauważyć, że w dniu 6 czerwca br., podczas 63. posiedzenia Sejmu, odbyły się pierwsze czytania aż czterech poselskich projektów właśnie w sprawie stawek podatku VAT, rozpatrywany był:

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2418), który, zgodnie z uzasadnieniem, dotyczy ujednolicenia stawki VAT do 5% na wszystkie artykuły żywnościowe objęte obecnie stawką 7% (do 31 grudnia 2018 r. stawka 8%) oraz wyroby spożywcze objęte stawką podatku 22% a do 31 grudnia 2018 r. stawką 23% (np. kawa, herbata, wyroby cukiernicze, czekolada);

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2433), zawierający propozycję obniżenia stawki VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce z obecnej stawki 23% do 5%;

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2451), który dotyczy obniżenia stawek podatku od towarów i usług do stanu sprzed 1 stycznia 2011 r.: zmniejszenie opodatkowania VAT towarów i usług obciążonych obecnie stawką 23% do 22%, a towarów i usług obciążonych stawką 8% do 7%;

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2519), który zawiera propozycję uchylenia przepisów dotyczących podwyżki stawek VAT i powrót do stawek 7% i 22%.