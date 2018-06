Jaka stawka VAT na lody w lodziarni i „na wynos”

Sprzedaż lodów "na miejscu" i „na wynos”

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpił przedsiębiorca prowadzący lodziarnię, w której zajmuje się sprzedażą lodów „na miejscu” i „na wynos”. Do sprzedawanych towarów stosował do tej pory stawkę podatku VAT 5%, jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeprowadzeniu czynności sprawdzających stwierdził, że do sprzedaży tego typu towarów odpowiednią stawką jest VAT 8%.

W związku z tym podatnik wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o ustalenie właściwego do tego typu towarów grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej PKWiU).

„Ośrodek udzielił informacji, w której wskazał, że „wymienione usługi polegające na produkcji i sprzedaży lodów wielosmakowych, podawanych „na wynos” w wafelkach, kubeczkach lub pojemnikach styropianowych bądź spożywanych „na miejscu” i podawanych w pucharkach mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 56.10.19.0 „Pozostałe usługi podawania posiłków”. Jednocześnie Ośrodek wskazał, że służby statystyki publicznej są uprawnione jedynie do interpretowania obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, co oznacza pomoc zainteresowanym podmiotom w wyborze grupowania określonego wyrobu lub usługi, którego zaklasyfikowanie leży w gestii samego producenta lub usługodawcy.”

Przedsiębiorca wystąpił następnie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej Dyrektor KIS). We wniosku przedstawił on sytuację faktyczną, zgodnie z którą lody sprzedawane „na miejscu” podawane są w szklanych pucharkach, a te sprzedawane „na wynos”, w styropianowych kubeczkach i wafelkach. Wytwarzany i sprzedawany wyrób jest wyrobem mleczarskim i nie stanowi kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym. Poza tym zaznaczono, że sprzedawany wyrób (gotowe zestawy lodów z dodatkami) nie zawiera alkoholu, a świadczenie nie ma wszystkich elementów charakterystycznych dla usług gastronomicznych (np. nie ma obsługi kelnerskiej, czy toalety dla klientów).

Zdaniem podatnika sprzedaż lodów „na wynos” (symbol PKWiU 10.52.10.0) powinna być opodatkowana 5% stawką VAT. Natomiast dla sprzedaży lodów „na miejscu”, tj. gotowych zestawów lodów z dodatkami w postaci bitej śmietany, posypki lub owoców (symbol PKWiU 56.10.13.0) właściwa jest 8% stawka VAT.

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem.

Usługa gastronomiczna w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE

Podatnik występujący o interpretację przytoczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w której zdefiniowano pojęcie usługi gastronomicznej:

„W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg (C-231/94) Trybunał wskazał, że usługę gastronomiczną charakteryzuje ciąg elementów i czynności, od przygotowania posiłku do jego fizycznego podania, (przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi), wśród których dostawa artykułów żywnościowych stanowi tylko jeden ze składników, a przeważa zdecydowanie świadczenie usług. Natomiast z żywnością na wynos (dostawą towarów) mamy do czynienia, jeżeli poza dostawą artykułów żywnościowych transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu.”

W związku z tym należy uznać, że sprzedaż lodów „na wynos” w kubeczkach waflowych należy uznać za dostawę towarów, ponieważ nie jest związana z żadnymi dodatkowymi usługami, które wskazywałyby na charakter usługi gastronomicznej. Natomiast, sprzedaż lodów „na miejscu” będzie stanowiło usługę gastronomiczną.

Klasyfikacja towarów według ustawy o VAT i PKWiU

Dyrektor KIS podkreślił również, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU.

Zgodnie bowiem z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi, będące przedmiotem czynności z art. 5 ustawy o VAT (tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), jeżeli zostały wymienione w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, są identyfikowane za pomocą tej klasyfikacji. Dyrektor KIS zinterpretował dodatkowo kluczowe w tej sprawie przepisy załączników do ustawy:

Chodzi o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), która dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podatnik VAT ma obowiązek prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 28, wymieniono mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.5 – „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Oznaczenie „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Ponadto, zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 21 zostały wymienione sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.5 – „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r., poz. 839, z późn. zm.) w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podstawową VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Dyrektor KIS zaznaczył, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, bo są to wyjątki od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową VAT (aktualnie 23%).