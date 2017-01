Wzór informacji podsumowującej VAT-UE

Nowe wzory informacji podsumowującej

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. z 2016 poz. 2268). Rozporządzenie to określa wzory:

- informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach - VAT-UE,

- korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach - VAT-UEK.

Nowe wzory informacji podsumowującej mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

W przypadku terminu zastosowania dotychczasowych wzorów informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724), to mogą być one stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., z tym że wzory stosuje się tylko do rozliczeń za okresy miesięczne.

Wzory VAT-UE i VAT-UEK

VAT-UE - wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

VAT-UEK - wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.