Miejsce opodatkowania VAT transportu towarów

Transport towarów na rzecz podatników

Co do zasady miejscem świadczenia, a co za tym idzie, opodatkowania usług transportu towarów wykonywanych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W konsekwencji, przykładowo, w przypadku transportu towarów z Warszawy do Berlina na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej we Francji, miejscem świadczenia usług jest Francja.

Od przedstawionej zasady w art. 28a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług przewidziano dwa wyjątki.

Zgodnie z pierwszym z nim miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej (stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu), jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej.

Wobec tego, jeżeli np. transport towarów wykonywany na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej w Polsce ma miejsce na terytorium Rosji transport ten podlega opodatkowaniu na terytorium Rosji.

Zgodnie zaś z drugim wyjątkiem w przypadku transportu świadczonego na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej (stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu), jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, miejscem opodatkowania jest terytorium kraju.

Obrazując powyższe na przykładzie należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia usług transportu towarów na terytorium Polski na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w Szwajcarii miejscem opodatkowania tej usługi będzie terytorium Polski.

Transport towarów na rzecz konsumentów

Zasadą jest, że w przypadku transportu towarów dokonanego na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) miejscem świadczenia, a co za tym idzie opodatkowania takiej usługi będzie miejsce, w którym w transport się odbywa z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zasada taka została uregulowana w art. 28f ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji w przypadku transportu towarów z Berlina do Kijowa, usługa taka będzie opodatkowana w Niemczech, Polsce oraz w Rosji z uwzględnieniem pokonanych w powyższych państwach odległości.