Zakupy za granicą udokumentowane paragonem - czy to jest WNT?

W przypadku niektórych towarów może dochodzić do wewnątrzwspólnotowych nabyć. Dotyczy to tych towarów, które po nabyciu nie stają się częściami składowymi innych rzeczy (nie są montowane w samochodzie) i są przemieszczane na terytorium kraju. W takim przypadku polski VAT należy obliczać na podstawie cen nabycia zawierających zagraniczny podatek (czyli na podstawie cen brutto).

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Kiedy dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia

Do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów dochodzi na dwa sposoby, tj. na skutek:

nabywania prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy o VAT), oraz przemieszczania towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika (art. 11 ust. 1 ustawy o VAT).

W przypadku zakupów dokonywanych przez kierowców, o których mowa w pytaniu, z pewnością nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów należących do pierwszej z wymienionych grup. Towary te są bowiem – jak zakładamy – przeznaczone do wykorzystania już w państwie zakupu, a więc nie są to towary, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

W przypadku niektórych nabytych towarów może dochodzić do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów należących do drugiej z wymienionych grup. Dotyczy to tych towarów, które po nabyciu nie stają się częściami składowymi innych rzeczy i są przemieszczane na terytorium kraju.

Kierowca firmy transportowej nabył – w imieniu tej firmy – w Niemczech dwie wycieraczki, z których jedna została bezpośrednio po zakupie zamontowana w samochodzie, druga zaś jako zapasowa została przywieziona do Polski. W tej sytuacji dochodzi jedynie do wewnątrzwspólnotowego nabycia wycieraczki przywiezionej do Polski.