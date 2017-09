Usługa factoringu świadczona przez zagraniczną spółkę - rozliczenie VAT

Usługi faktoringu świadczone przez francuską spółkę

Kwestii podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług faktoringowych, dotyczyła jedna z najnowszych interpretacji podatkowych, wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej (sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.343.2017.3.WN). Wnioskodawca, będący spółką prawa francuskiego i jednocześnie nie posiadający biura czy stałej placówki na terenie Polski, świadczy usługi faktoringowe na rzecz spółki posiadającej siedzibę w naszym kraju, będącej czynnym płatnikiem podatku VAT.

Świadczone przez francuską spółkę usługi polegają na nabywaniu wierzytelności bez regresu i z regresem (Faktoring z regresem polega na przejmowaniu wierzytelności bez przejmowania ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Ewentualne koszty z tym związane ponosi przedsiębiorca. Faktoring bez regresu wiąże się z przejęciem wierzytelności łącznie z ryzykiem związanym z niewypłacalnością dłużnika – w takim przypadku przedsiębiorca nie zostaje obciążony kosztami na wypadek niewypłacalności klienta). Spółka ta będzie opłacać sprzedaż wierzytelności w wysokości jej wartości nominalnej, obejmującej podatek VAT. Dodatkowo, na mocy podpisanej między stronami umowy, będzie ona pobierać wynagrodzenie od polskiego przedsiębiorcy, za świadczone usługi.

Wątpliwości w zakresie podatku od towaru i usług

W związku z usługami świadczonymi przez spółkę francuską, pojawiły się wątpliwości, czy powinna ona opłacać w Polsce podatek od towarów i usług, „a jeśli tak, to czy X S.A. nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT w Polsce z uwagi na fakt, iż na gruncie przepisów ustawy o VAT podatnikiem z tytułu tych usług będzie Zbywca jako usługobiorca?”. Kolejne pytanie Wnioskodawcy wiązało się z wątpliwością, czy świadczone przez spółkę usługi, objęte są na terytorium Polski 23% podatkiem VAT.

Obowiązująca interpretacja

W przypadku świadczenia tego typu usług faktoringowych, na mocy obowiązujących przepisów, ich rozliczenia dokonuje się na terytorium kraju, w którym to znajduje się siedziba usługobiorcy, a do rozliczenia podatku VAT na terytorium tego kraju (w tym przypadku Polski) zobowiązany jest przedsiębiorca zbywający wierzytelności, nie firma, która je nabywa. W związku z tym spółka nabywająca wierzytelności nie jest zobowiązana do płacenia podatku VAT na terenie Polski.

Opodatkowanie 23% VATem jest natomiast jak najbardziej obowiązujące, gdyż ustawa o VAT nie przewiduje zwolnienia z tego podatku w przypadku świadczenia usług faktoringu. Wynika to również z faktu pobierania przez spółkę francuską wynagrodzenia za swoje usługi, co jednoznacznie pozwala sklasyfikować usługę na podlegającą podatkowi lub nie, a także definitywnie określa relację między spółkami jako faktoring. W związku z tym nabycie przez przedsiębiorcę posiadającego siedzibę na terytorium Polski usług faktoringu od spółki francuskiej, objęte będzie 23% podatkiem VAT.

Usługi faktoringu mogą budzić kontrowersje. Wiążą się one także z tym, że w związku z nimi pojawia się wiele interpretacji dotyczących ich rozliczania. Pewnym jednak pozostaje, że na skorzystanie z tego typu rozwiązania decyduje się wiele firm, ze względu na umożliwienie im zachowania płynności finansowej oraz płynności działania. Bez wątpienia można stwierdzić, że zapotrzebowanie na tego typu usługi, pozwoli im cieszyć się dalszym powodzeniem.