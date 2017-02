Przekazanie posiłków profilaktycznych bez VAT

Opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pewnych sytuacjach opodatkowaniu podlegają jednak także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Jest to m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem przekazanie pracownikowi świadczenia podlega opodatkowaniu, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

przekazanie nastąpiło na potrzeby osobiste pracownika,

podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów.

W przypadku posiłków profilaktycznych pierwszy z wymienionych warunków nie został spełniony. Przekazanie (wydanie) pracownikowi posiłków profilaktycznych nie następuje bowiem „na cele osobiste” pracownika. Obowiązek wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych wynika z przepisów prawa pracy (art. 232 Kodeksu pracy). Zgodnie z tymi przepisami pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków, wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania są określane stosownym rozporządzeniem. Pracodawca, wypełniając ten obowiązek, nie kieruje się osobistymi potrzebami pracowników i chęcią ich zaspokojenia, a wykonuje obowiązki nałożone na niego przepisami prawa pracy w związku z zatrudnieniem pracowników przy pracach szczególnie uciążliwych.

Ustawa o VAT 2017 - tekst ujednolicony

Do opodatkowania VAT nie dochodzi również wówczas, gdy przekazywanie posiłków profilaktycznych stanowi nieodpłatne świadczenie usług. Także w takiej sytuacji nie następuje ono bowiem na cele osobiste pracowników ani nie jest to nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

