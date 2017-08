Zwolnienie z VAT transakcji obsługiwanych kartami płatniczymi

Została wydana interpretacja ogólna prawa podatkowego (nr PT6.8101.5.2017), w której Minister Rozwoju i Finansów wyjaśnia które z usług pomocniczych do usług finansowych są nadal zwolnione z VAT po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe regulacje ustawy o VAT, które obowiązują od 1 lipca 2017 r., były przyczyną niepewności podatników dotyczących zwolnienia z VAT usług stanowiących element usług finansowych. Wydana interpretacja ogólna powinna w znacznym stopniu wyeliminować wątpliwości dotyczące opodatkowania kompleksowej obsługi realizacji transakcji płatniczych. Zdaniem Ministra takie usługi nadal powinny być kwalifikowane, jako usługi zwolnione z VAT.

Zmieniła się natomiast podstawa prawna zwolnienia. Z uwagi na uchylenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przepisem umożliwiającym kwalifikację czynności pomocniczej do usługi finansowej jako zwolnionej z VAT jest teraz art. 43 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy. Zwolnienie nadal dotyczy takich usług, za które pobierane są różne opłaty na poszczególnych etapach realizacji transakcji płatniczej, wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych oraz agentów rozliczeniowych wykonywanych na rzecz akceptantów, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych. Minister wskazuje, że takie transakcje, mimo subsydiarnego charakteru do usług finansowych, tworzą jednak odrębną całość, a skutkiem ich jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności, które w konsekwencji powodują przeniesienie środków pieniężnych i powodują zmiany prawne oraz finansowe.

Omawiane transakcje występują jako przedmiot zwolnienia z podatku od towarów i usług w implementowanej przez Polskę dyrektywie 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej. Zdaniem Ministra kryteria jakie należy przyjąć w celu kwalifikacji konkretnych usług jako transakcji zwolnionych na podstawie ww. aktu prawnego zostały określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z licznymi wyrokami TSUE przedmiotowe zwolnienia dotyczą kompleksowych usług, w ramach których niezbędne jest znalezienie się takich czynności jak: