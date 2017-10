Przekazanie próbek towarów blogerom a VAT

Blogerzy kulinarni mają obecnie duży wpływ na gusta konsumentów a ich opinie o danym produkcie trafiają do szerokiej liczby odbiorców. W związku z tym, popularną formą promowania produktów przedsiębiorców stało się nieodpłatne przekazywanie niewielkich ich ilości blogerom.

reklama reklama

Otrzymany produkt bloger zwykle recenzuje na prowadzonej przez niego stronie internetowej, przez co przyczynia się do promocji produktu. Wskazać tutaj można na przykład sytuację, w której producent przetworów owocowych przekazuje nieodpłatnie kilka sztuk różnych smaków swoich produktów blogerom kulinarnym, którzy mogą przygotować z nich różnego rodzaju potrawy, ciasta, desery.

Proces przygotowywania potraw z przekazanych produktów blogerzy zasadniczo przedstawiają na prowadzonym blogu wraz ze sporządzonym przepisem, rekomendując przy tym użycie określonego produktu do przygotowywania potrawy przez czytelnika bloga. Działania te rozpowszechniają markę producenta i sprzyjają jej rozpoznawalności przez grono potencjalnych klientów. W związku z powyższym bez wątpienia, celem nieodpłatnego przekazywania produktów na rzecz blogerów jest promocja produktów i marki producenta a w konsekwencji zwiększenie wartości jego sprzedaży.

Polecamy: Biuletyn VAT

W konsekwencji nieodpłatne przekazanie niewielkich ilości towarów przez ich producenta na rzecz blogerów ma związek z działalnością gospodarczą tego producenta.

Przekazywane nieodpłatnie niewielkie ilości produktów spożywczych (kilka sztuk produktów w różnych wariantach i różnych smakach) uznać należy za próbki gdyż pozwolą one na ocenę właściwości i cech towarów, posłużą jego promocji oraz co do zasady nie będą mieć na celu zaspokojenia potrzeb odbiorcy końcowego.

Co prawda blogerzy kulinarni skonsumują przekazane produkty, jednak jest to nieodłączny element promocji produktów tego typu. Dopiero bowiem po konsumpcji produktu można ocenić jego jakość i co do tej jakości się wypowiedzieć. Zaspokojenie potrzeb odbiorcy końcowego będzie miało więc w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

Dodatkowo, ilości przekazywanych produktów – kilka jego sztuk w różnych wariantach i smakach - uzasadnione są potrzebami promocji. Tak jak w naszym przykładzie, producent przetworów owocowych przekaże na rzecz blogerów kulinarnych różne rodzaje swoich produktów (dżemy, konfitury, musy, soki) a także różne ich smaki w celu przygotowania z nich kilku rodzajów dań, deserów, w ilościach umożliwiających sporządzenie tych dań.

Do przygotowania różnych potraw, ciast czy deserów potrzeba bowiem niejednokrotnie więcej niż jedną sztukę produktu, a czasem także różne jego warianty i smaki. W takim przypadku konieczne jest zatem przekazanie próbek w ilościach zapewniających możliwość pełnej oceny produktu czy też różnych sposobów jego wykorzystania.

Przekazywanie przez producentów na rzecz blogerów kilku sztuk produktów w różnych wariantach i o różnych smakach pozwoli ponadto na przedstawienie oraz wypromowanie pełnowartościowej oferty handlowej przedsiębiorcy, którą potencjalny klient mógłby być w przyszłości zainteresowany. Dodatkowo promowanie przez blogerów kulinarnych szerokiej gamy otrzymanych produktów umożliwi potencjalnemu klientowi zapoznanie się z pełnym asortymentem przedsiębiorcy oraz porównanie z ofertą konkurentów.

W związku z tym, że przekazywane nieodpłatnie blogerom niewielkie ilości produktów stanowią próbki a zarazem przekazanie to ma związek z działalnością gospodarczą producenta, który te towary przekazuje, czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Marcelina Fabia, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o. o.