Wykupienie samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki w VAT

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą leasingu firmowych samochodów osobowych (o masie całkowitej do 3,5 tony). Przedsiębiorca jako korzystający (leasingobiorca) użytkuje samochód, który jednak pozostaje własnością (składnikiem majątku) finansującego (leasingodawcy). Umowa ta podobna jest w swoich skutkach do najmu lub dzierżawy i w ustawie o VAT jest traktowana jak usługa. Może ale nie musi zawierać opcję wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Czas trwania umowy leasingu operacyjnego jest zwykle krótszy niż okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, ale okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu. Stąd w przypadku samochodu (amortyzacja wg stawki 20%) leasing operacyjny musi trwać przynajmniej 2 lata.

Korzystający płaci finansującemu opłaty (raty) leasingowe i ew. opłatę wstępną, a także ponosi koszty eksploatacyjne. Od tych wydatków korzystający może odliczać VAT albo w 50% (jeżeli użytkuje samochód zarówno do celów firmowych jak i prywatnych) albo w 100% (jeżeli użytkuje auto wyłącznie do celów firmowych).

Wykup samochodu z leasingu a VAT

Wykupując samochód po upływie umowy leasingu przedsiębiorca ma zasadniczo dwa rozwiązania. Kupić samochód z przeznaczeniem do celów działalności gospodarczej albo na cele prywatne.

W pierwszym przypadku (zakup na firmę) samochód osobowy powinien zostać ujęty w ewidencji środków trwałych. Od takiego zakupu przysługuje podatnikowi VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego zasadniczo w 100% jeżeli samochód będzie użytkowany tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą, jeżeli będzie prowadził ewidencję przebiegu (kilometrówkę) i złoży do urzędu skarbowego informację VAT-26.

Ale jeżeli będzie też chciał użytkować ten samochód do celów prywatnych to może odliczyć jedynie 50% VAT naliczonego w cenie zakupu.

Przy wykupie samochodu osobowego z leasingu na cele firmowe późniejsza sprzedaż takiego auta powinna zostać opodatkowana VAT i zafakturowana z 23% podatkiem należnym.

Natomiast w przypadku wykupu samochodu z leasingu z przeznaczeniem wyłącznie na cele prywatne nie ma możliwości odliczenia VAT zapłaconego przy nabyciu ale też przy późniejszej sprzedaży tego auta nie trzeba opodatkowywać tej transakcji VAT-em.

Przy czym nie ma tu znaczenia, że przy wykupie z leasingu wystawiono fakturę z VAT, nawet jeżeli wystawiona była na spółkę cywilną a samochód przeznacza wyłącznie na cele prywatne jeden ze wspólników tej spółki. Również takie przekazanie na cele prywatne wspólnika nie jest opodatkowane VAT.

Potwierdzają to interpretacje podatkowe Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przykładowo w interpretacji z 15 lutego 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.864.2017.2.JSO) stwierdzono, że:

(…) skoro – jak wskazał Wnioskodawca – zamierza on wykupić samochód jako osoba fizyczna i od momentu wykupu nie zamierza wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to w zaistniałej sytuacji, późniejsza sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawca dokonując ww. czynności nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ czynność ta (zbycie pojazdu) będzie stanowiła przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym.

A w interpretacji z 24 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.714.2017.1.AB) stwierdzono, że przekazanie przez spółkę cywilną na cele osobiste wspólnika samochodu osobowego, wykupionego z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, bowiem – z uwagi na zamierzone przekazanie na cele osobiste wspólnika – nie przysługiwało Zainteresowanemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia (wykupu) tego samochodu.

