Wykupienie samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki w VAT

Jeżeli przedsiębiorca zakupi samochód osobowy, który wcześniej użytkował na mocy umowy leasingu operacyjnego i przeznaczy go wyłącznie do majątku, to późniejsza sprzedaż tego auta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oczywiście w takim przypadku przy wykupie samochodu z leasingu do majątku prywatnego nie będzie przysługiwało prawo odliczenia VAT.