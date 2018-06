VAT od powierzchni reklamowej

Gminy twierdzą, że to usługa najmu i dzięki temu mogą rozliczać VAT później. Fiskus uważa inaczej - że jest to usługa reklamy.I żąda podatku dużo szybciej. – Błędna kwalifikacja usługi może prowadzić do zaległości podatkowych w gminie i obowiązku zapłaty odsetek – mówi Ewa Rowińska z Zespołu ds. Sektora Publicznego EY.