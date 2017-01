Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 r.?

Przedsiębiorca może zdecydować, że nie będzie płacić i rozliczać VAT, jeśli m.in. wartość jego sprzedaży netto w poprzednim roku nie przekroczyła pewnej granicy. Od nowego roku to 200 tys. zł (lub proporcjonalnie mniej), czyli o 50 tys. więcej niż w starym roku, co może zaowocować powiększeniem grona podatników zwolnionych z VAT.

Limit liczy się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku, w formie przewidywanej wartości sprzedaży netto w przypadku właścicieli firm, którzy otwierają działalność w trakcie roku. Limit w takim przypadku jest zatem mniejszy i wynosi:

- dla działalności otwartych w trakcie 2017 r.: (200 000 * liczba dni do końca roku) / 365

Powrót do zwolnienia w tempie krótszym niż rok

Zwiększenie limitu to nie jedyna zmiana w kwestii zwolnienia z podatku od towarów i usług. Ponownego wyboru zwolnienia w VAT (powrotu) może dokonać przedsiębiorca, który w 2016 r. zarejestrował się jako VAT-owiec ze względu na przekroczenie ówczesnego limitu.

Jeśli ktoś stracił w 2016 r. prawo do zwolnienia w VAT, przekraczając limit 150 tys. zł, musiał zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, składając w urzędzie skarbowym VAT-R, opodatkować transakcję, która spowodowała przekroczenie limitu i od tego momentu wystawiać faktury i rozliczać VAT. Zgodnie z ustawą o VAT, do zwolnienia mógłby powrócić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił do niego prawo, czyli najwcześniej 1 stycznia 2018 r.

Jednak w 2017 r. za sprawą przepisów przejściowych ustawowy wymóg odczekania minimum roku można pominąć. I tak, ze zwolnienia w VAT w 2017 r. mogą skorzystać:

1. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł,

2. podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł (art. 18 ustawy o zmianie ustawy o VAT, Dz.U. 2016 poz. 2024).

Nowe obowiązki w VAT mogą zachęcić do zwolnień

Nie jest jednak tak, że w każdym przypadku wybór zwolnienia w VAT się opłaca. Jeśli przedsiębiorca od razu rejestruje się jako podatnik VAT czynny, od razu może odliczać VAT z firmowych zakupów. Istnieje też lista czynności, których wykonywanie na wstępie uniemożliwia przedsiębiorcy wybór zwolnienia (np. świadczenie usług prawniczych, zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).