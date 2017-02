Zwolnienia z VAT - zamieszczenie linku kontaktowego to nie pośrednictwo finansowe

Istota pośrednictwa

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 37, 38 , 39 i 40 ustawy o VAT, z podatku zwalnia się usługi pośrednictwa w świadczeniu usług:

reklama reklama

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;

udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych;

w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych;

w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli.

W praktyce pojęcie pośrednictwa ocenia się przede wszystkim poprzez kryteria opracowane w orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo w wyroku z 21.6.2007 r. w sprawie Volker Ludwig, sygn. C-453/05, TSUE wskazuje, że pośrednictwem jest usługa świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie. Jej celem jest być uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę. Pośrednictwo obejmuje takie czynności jak wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

W kontekście zwolnień istotne jest ponadto, aby punktu widzenia nabywcy usługi finansowej (lub ubezpieczeniowej) usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej. Ważne jest także, aby usługa pośrednictwa nie miała charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. świadczenie ograniczone do udostępniania informacji stronom transakcji finansowej).

Reklama na stronie internetowej to nie pośrednictwo

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 9.10.2015 r., znak IPPP1/4512-982/15-2/AS wskazuje sytuację, której nie można było uznać pośrednictwo w świadczeniu usługi finansowych i ubezpieczeniowych. Rozstrzygniecie to dotyczyło podatnika prowadzącego portal internetowy na którym umieszczone były materiały informacyjne i reklamowe od podmiotów z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Czytelnik strony poprzez kliknięcie w zamieszczony na niej link był przenoszony do internetowego formularza kontaktowego kierującego do firm finansowych i ubezpieczeniowych. W zamian za tak przedstawione świadczenie portal otrzymywał wynagrodzenie od tych firm.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Organ uznał, aż w tym przypadku nie ma mowy o pośrednictwie finansowym. Usługa podatnika ograniczała się bowiem do umieszczenia informacji i ułatwienia kontaktu pomiędzy firmami finansowymi i ich potencjalnymi klientami. Było to świadczenie o charakterze jedynie reklamowym i jako takie nie mogło korzystać ze zwolnienia z VAT.

Michał Samborski, konsultant podatkowy ECDDP sp. z o.o.