Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT mogą to prawo utracić. W jakich przypadkach dochodzi do utraty prawa do zwolnienia? Na co zwrócić uwagę, żeby nie dopuścić do okoliczności skutkujących utratą prawa do zwolnienia?