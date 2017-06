Likwidacja zwolnienia z VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i finansowych

Na nowo trzeba będzie zdefiniować, które usługi mogą korzystać ze zwolnienia, takiego samego, jakim są objęte usługi ubezpieczeniowe i finansowe.

– Zastrzeżenia do nowelizacji zgłosiła m.in. Polska Izba Ubezpieczeń, wskazując, że ograniczy ona konkurencyjność ubezpieczycieli w stosunku do podmiotów zagranicznych, naruszy neutralność VAT i spowoduje wzrost cen usług ubezpieczeniowych – zauważa Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy i starszy menedżer z Deloitte.

Problem nie dotyczy usług technicznych (administracyjnych, call center, swift), bo te już dziś są opodatkowane na podstawie przepisów krajowych. Nie powinien także odnosić się do usług pomocniczych w stosunku do ubezpieczeniowych – o tym, że w świetle unijnej dyrektywy są one opodatkowane, przesądził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie Aspiro z 17 marca 2016 r. (sygn. C-40/15).

Główny problem będzie ze zdefiniowaniem, co jest usługą pomocniczą do usług finansowych.

Szerzej niż w dyrektywie

Likwidacja dotychczasowego zwolnienia to skutek tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024 ). Dotychczasowe zwolnienia dla usług stanowiących element usługi ubezpieczeniowej i finansowej (które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej) nie miały bowiem podstawy w unijnej dyrektywie VAT. Polska wprowadziła takie regulacje (art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT) na podstawie propozycji Komisji Europejskiej, z której ta ostatecznie sama się wycofała.

Bezpośrednim motorem likwidacji zwolnienia był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. (sygn. C-40/15) w sprawie polskiej spółki Aspiro, świadczącej usługi likwidacji szkód na rzecz zakładu ubezpieczeń (np. ustalenie przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód, organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, holowanie pojazdów).

Z wyroku TSUE wynikało, że prawo unijne nie pozwala na taką preferencję, jaka wynika z polskich przepisów. Zwolnienie powinno dotyczyć jedynie ubezpieczycieli, agentów oraz brokerów ubezpieczeniowych. Natomiast likwidacja szkód świadczona przez takie firmy jak Aspiro powinna być objęta podstawową stawką podatku.

Od 1 lipca br. takie usługi będą już opodatkowane.

Zostanie chaos

Wykreślenie art. 43 ust. 13 z ustawy o VAT nie oznacza jednak, że wszystkie usługi pomocnicze zostaną automatycznie opodatkowane. Zapewniało o tym nawet samo Ministerstwo Finansów, które w uzasadnieniu do nowelizacji wyjaśniło, że ocena tego, czy dana usługa jest zwolniona z VAT, będzie oparta na zgodności z unijną dyrektywą oraz z tezami zawartymi w orzecznictwie TSUE.

Tyle że przepisy dyrektywy (art. 135 ust. 1) są ogólne (patrz: infografika) i nie do końca można z nich wywnioskować, które usługi są zwolnione, a które nie są.

Pomocnicze do finansowych

Chodzi np. o usługi zarządzania kartami kredytowymi czy obsługę procesu udzielania pożyczek. Usługi te kupują banki i firmy pożyczkowe od zewnętrznych podmiotów.

Składają się one z dwóch elementów: czynności ściśle związanych z usługą finansową (tj. np. przetwarzanie historii transakcji na rachunkach, kalkulacja odsetek, zarządzanie limitami kredytowymi) i czynności technicznych, wspierających (np. konfiguracja i usuwanie awarii systemu).

Dotychczas spory koncentrowały się na tym, czy zwolnienie z VAT obejmuje czynności techniczne. Fiskus i sądy zajmowały w tej sprawie stanowisko niekorzystne dla podatników. Uznawały, że takie czynności nie są objęte zwolnieniem, bo nie są właściwe dla świadczenia usług zwolnionych z VAT. Słowem, że mogą być świadczone w ramach każdej działalności, a nie tylko finansowej czy ubezpieczeniowej. Przykładem jeden z ostatnich wyroków NSA – z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 932/16).